Youtuber recrea El Juego del Calamar y regala 456 mil dólares al ganador

Así siguieron hasta el juego de las canicas y la plataforma de vidrio, donde quedaron seis participantes. Y claro, (alerta de spoiler, si no la has acabado de ver, no sigas leyendo) como no los iban a poner a pelearse hasta la muerte, Mr. Beast optó por hacer el juego de las sillas.

Al final, el primer lugar ganó sus 456 mil dólares y el segundo lugar tuvo un premio de consolación de 10 mil dólares, que si lo piensas bien, no están nada mal.