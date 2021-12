Conductores del programa "Hoy" muestran su apoyo a Galilea Montijo

Galilea Montijo ya recibió el apoyo por parte de sus compañeros de trabajo luego de las acusaciones que ha recibido en los últimos días, donde la relacionan con el caso de Inés Gómez Mont y por supuestamente haber tenido una relación amorosa con Arturo Beltrán Leyva.

TE RECOMENDAMOS: Anahí anuncia su regreso a la música a lado de Moderatto

Fue ayer a través de su cuenta de Instagram que Galilea Montijo, entre lágrimas, pedía que dejaran de hacer ataques a su persona y a su familia, negando que haya tenido alguna relación ilícita o de negocios con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga.

"Pido y suplico que paren los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema ni ningún tema relacionado a cualquier escándalo [...] Me siento devastada y muy dolida, soy una mujer cansada que ha trabajado por 14 años", dijo en el live que se hizo tendencia en distintas redes sociales.

QUIZÁ TE INTERESE: Mexicano muestra lujosa casa que compró siendo albañil en Canadá

La mañana del 30 de noviembre, sus compañeros del programa Hoy, mostraron su apoyo a Galilea Montijo, asegurando que la conocen muy bien y que estarán con ella durante estos momentos difíciles.

"Y antes de arrancar queremos recordarles a todos que Hoy somos una familia. Como siempre nos tomamos de la mano, caminamos juntos y mi Gali, estamos contigo hoy y siempre, te amamos", dijo Andrea Legarreta mientras todos se acercaban a abrazarla.

LEE TAMBIÉN: Octavio Ocaña habría tenido un hijo, fans aseguran que son igualitos

"Gracias por su cariño, en las buenas y en las malas, gracias. Les agradezco este bonito abrazo que me dieron ustedes. Agradezco todas las muestras de cariño de muchísimos compañeros y el público. No hice más que defender a mi familia, que no se les pise más", concluyó.