Entre lágrimas, Galilea Montijo pide que dejen de atacarla

Galilea Montijo ya no puede más con los ataques en su contra y los rumores que han terminado afectando a su familia. Por eso, ha decidido lanzar un comunicado para limpiar su reputación y aclarar que no tiene ningún tipo de relación ilegal con su amiga y comadre, Inés Gómez Mont.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron acusados en septiembre de lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde entonces, el nombre de Galilea Montijo ha sido tema de conversación por la cercana relación que tenía con la conductora de televisión que actualmente es buscada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

TE RECOMENDAMOS: Shakira y Piqué ¿en planes de boda?, ex manager desata rumores

Por esa razón, Galilea Montijo ha decidido publicar un video en Instagram, aclarando que no ha cometido ningún delito y que todo lo que ha conseguido en su carrera ha sido por su esfuerzo y para sacar adelante a su familia.

Entre lágrimas, suplicaba a la gente que dejaran de atacarla a ella y a su familia.

Galilea Montijo pide que paren los ataques en su contra y asegura que no tiene ninguna relación ilícita o de negocios con Inés Gómez Mont y su esposo /

"Para ustedes que me siguen, me conocen y me han visto crecer desde hace más de 28 años [...] Siempre me he comportado de manera profesional y ante todo, de estricto cumplimiento a las leyes. Esto y mucho pero mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he logrado sacar adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia a la cual cuidar y proteger y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo", comenzó Galilea Montijo tratando de aguantarse las lágrimas.

Montijo aseguró que de todas las difamaciones que han hecho de ella, esta es de las que más les ha dolido pues ha llegado a afectar el nombre de su esposo a quien considera una persona intachable y trabajadora, así como a su familia, su círculo social y a la empresa donde trabaja.

QUIZÁ TE INTERESE: Karol G se cae en pleno concierto y fans descubren que hizo playback en vivo

Aclaró que su esposo no dejó su puesto en el gobierno de Atizapán por otra razón mas que la de otros retos profesionales y que actualmente se encuentra apoyando un documental sobre la violencia de la mujer.

"No tengo ni he tenido ninguna relación indebida ni mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez (la de Inés Gómez Mont)", dijo llorando y aclaró que su hermana libró una batalla legal por el abogado de su empresa y por nadie más.

LEE TAMBIÉN: ¿Maite Perroni está embarazada? Esto se sabe a un mes de confirmar su romance con Andrés Tovar

"Pido y suplico que paren los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema ni ningún tema relacionado a cualquier escándalo [...] Me siento devastada y muy dolida, soy una mujer cansada que ha trabajado por 14 años", dijo concluyendo y asegurando que seguirá trabajando con alegría y profesionalismo. "Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y por la de ellas", dijo disculpándose por mostrarse tan vulnerable.