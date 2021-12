¿Se reconciliaron? Anuel AA sorprende a Karol G en pleno concierto

Hay amores que nunca se olvidan y un claro ejemplo de eso es lo que ha demostrado en múltiples ocasiones Anuel AA por su expareja Karol G.

Y es que hace unos meses la pareja dio la noticia de que terminarían su relación amorosa, sin dar ningún tipo de detalle al respecto.

Por lo que se pudo ver en las redes sociales, todo parece indicar que es Karol quien ya no quiere regresar con Anuel, pues en diferentes ocasiones el cantante puertorriqueño le ha pedido que regrese a su lado.

También puedes leer: Karol G se cae en pleno concierto y fans descubren que hizo playback en vivo

Una prueba más de lo anterior, fue lo que pasó hace unos días, y es que Anuel AA apareció en medio de una presentación de Karol G.

En las imágenes que rápidamente se difundieron en las redes por los miles de asistentes al concierto, Karol G no notó que su exnovio estaba presente hasta que lo vio descender por las escaleras mientras interpretaba la canción ‘Culpables’, uno de los temas que interpretaron juntos.

El momento provocó el aplauso de todos los asistentes, quienes gritaron de emoción al verlos de nuevo juntos. ”Lo que está pasando es que ella no sabía que yo venía para acá y le llegue de sorpresa”, dijo Anuel.

Quizá te interese: Karol G prende la semana con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Sejodioto”

Enseguida la cantante colombiana explicó: “Quiero aprovechar la oportunidad, porque llevábamos 200 años sin hablar, primero para darte las gracias por estar aquí. Le hablé muchas veces a Emanuel que mi sueño era hacer un Choriseo, era hacerlo sola y no tener invitados para que la gente dijera Karol G la rompió pero la rompió sola, pero el único invitado que quería tener era Anuel AA”.

Además, la "Bichota" añadió que: “Él y yo pasamos muchas cosas juntos, crecimos un montón, vivimos cosas una chimba y ya no, por cosas de la vida, no habíamos podido hablar pero lo he dicho muchas veces en mis canciones: gracias por todo el apoyo”.

Te recomendamos: Karol G rompe en llanto al cantar ‘Ocean’, la canción que le escribió a Anuel AA



Cabe señalar que este momento se dio después de que la cantante sufriera un aparatoso accidente, cuando cayó por las escaleras del escenario al atorarse uno de sus tacones en la escalera.

Respecto a lo anterior, Karol rompió en llanto al asegurar que se había lastimado por la caída y que se sentía mal porque quería que ese momento fuera perfecto.

También puedes leer: En pleno concierto y con una canción, Anuel AA le pide a Karol G que regrese con él