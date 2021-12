Alec Baldwin relata en entrevista incidente en set de Rust

Alec Baldwin no siente culpa por el incidente en el set de filmación de la película Rust, que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, así lo reveló en una reciente entrevista para la cadena de televisión ABC, donde habló por primera vez de lo ocurrido ese día.

TE RECOMENDAMOS: Conductores del programa "Hoy" muestran su apoyo a Galilea Montijo

Alec Baldwin ofreció una entrevista con el periodista George Stephanopoulos. Ahí, se sinceró sobre cómo ocurrió el incidente, los problemas que habían en el set de filmación de la película y quién sería el responsable de que una bala real estuviera en el arma.

Alec Baldwin aseguró que él está seguro de no ser el responsable del fallecimiento de Halyna pues tanto él como la directora de fotografía asumieron que el arma no tenía balas, por lo que no creyeron que se dispararía. "No creo ser el responsable de lo que pasó. Si lo creyera, me hubiera quitado la vida. Y eso es algo que no estoy diciendo a la ligera".

QUIZÁ TE INTERESE: Becky G saca su propia versión de Bella Ciao, para despedir "La Casa de Papel"

"Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría a alguien con un arma y apretaría el gatillo, nunca", declaró con contundencia Baldwin y relató con detalle lo ocurrido en el set.