Joven presume haberse titulado gracias al puesto del tianguis de su mamá

Cumplió su sueño gracias a su madre y ahora no puede dejar de agradecer todo el esfuerzo que ella hizo para que él pudiera titularse como ingeniero. Un puesto de ropa en el tianguis, fue su principal medio para poder salir adelante. Ahora es una historia viral.

En Facebook, un joven llamado Enrique Zapata compartió una foto junto a su madre. Pero no es cualquier foto. Abrazándola de un lado y sosteniendo su título universitario del otro, Enrique agradecía todo el esfuerzo de su madre para poder concluir sus estudios como ingeniero.

"Dios es muy bueno con nosotros, hace días recibí mi título como Ingeniero y quise tomarme está foto en el toldito de la pulga con mamá, Dios sabe cuántas veces de esa venta salió para camiones, material, libros ,copias, etc.", inició diciendo el joven quien también confesó que algunas veces solo tenían para el transporte para la escuela pero aún así nunca se quedaron sin comer o con alguna necesidad básica.

Enrique agradeció a cada persona que llegó a comprar en su puesto de ropa pues gracias a ellos y por supuesto, al esfuerzo de su madre, es que pudo cumplir la meta de titularse.

"Agradezco a cada persona que nos compro un prenda de ropa, un par de zapatos, bolsas, etc porque me ayudaron a que este sueño fuera posible, además de todas las personas que me ayudaron en todo que siempre estuvieron para mí, el título es de ustedes de igual forma".

Así mismo, Enrique Zapata invitó a la gente a consumir local. Ya sea en un tianguis, o a alguna persona que venda elotes, empanadas, aguas frescas o lo que sea, pues no saben si atraviesan lo mismo que él y su mamá enfrentaron para cumplir su sueño.

Enrique Zapata estudió en el TECNM Campus Carbonífera, ubicado en el Estado de Coahuila. La publicación llegó a más de ochenta mil likes y más de 50 mil compartidos.

"Que gran regalo para tu mamá", " qué gran ser humano eres", "mi admiración y respeto para ti y tu mami", so algunos de los comentarios que recibió el joven egresado quien por cierto, ya consiguió trabajo.