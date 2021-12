Profe le hace canción a sus alumnos reprobados, se hace viral

Un maestro que busca conectar con sus alumnos de la manera más divertida, aunque esto implique malas noticias. Un profesor se hizo viral al inventar una canción para sus alumnos reprobados. Así les da la desagradable noticia.

Juan Jo Holguín, mejor conocido en TikTok como "el profe millennial", ha demostrado que es un maestro fuera de lo común. A través de esta red social suele compartir cómo a través de memes, videojuegos y dinámicas muy de estos tiempos, imparte sus clases y conecta con ellos.

Pero a pesar de ser un maestro muy buena onda, su profesionalismo es primero y si sus alumnos no se aplican, los reprueba. Eso sí, reprobar nunca había sido tan divertido pues cuando sus calificaciones no son tan buenas, les dedica una canción para animarlos.

Al ritmo de "tus jefes no me quieren" de Grupo Ensamble, el profe millennial le comunica a sus alumnos que están reprobados. Pero en lugar de regañarlos, solo les dice que los espera en el extraordinario, que ya no se preocupen, que esperan que no les pegue su mamá y todo por quedarse jugando Fornite.

El video tiene más de cien mil likes y miles de comentarios donde alumnos le piden otra oportunidad, otros estudiantes aseguran que sus maestros les enviaron el audio y otros aplauden la popularidad del profe millennial que ya hasta salió en la tele.

El profe millennial también tiene una versión para sus alumnos aplicados que sí pasaron la materia de mercadotecnia que él imparte.