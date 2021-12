Eugenio Derbez cuenta cómo Chabelo lo regañó por decirle un albur a una niña

Eugenio Derbez se convirtió en uno de los comediantes más importantes de la televisión mexicana y ahora triunfa en Hollywood. Pero antes de todo ese éxito, tuvo que aprender a medir sus chistes y saber en dónde contarlos, pues algunos podrían traerles duras consecuencias. Esto lo aprendió de la peor manera, con un regaño del mismísimo Chabelo.

Eugenio Derbez fue invitado especial de "La Hora Feliz". Ahí, se atrevió a contar una anécdota que marcó su carrera y que jamás había confesado y es que él lo considera uno de los momentos más vergonzosos de su carrera y que ocurrieron cuando apenas era un niño.

Derbez inició su carrera cuando era apenas un niño. El actor tenía una sección en el programa de "En Familia Con Chabelo", donde sin duda aprendió mucho del medio y cómo tratar al público y a los demás.

"Yo tenía un trabajo dentro del programa de Chabelo donde manejaba un muñeco que se llamaba Pepo. Era un muñeco electrónico y yo escribía los chistes", dijo Derbez y reveló que ahí fue cuando descubrió que tenía talento para escribir chistes y que Chabelo era su principal promotor.

"Yo la verdad es que era un chavo bastante fresa, muy tímido, cero albures. Entonces entro al aire con Chabelo y con una niñita como de seis, siete años y otro niño. Entonces dicen 'no, que son primos' entonces me le pego a la niña y digo 'es que a la prima se le arrima'. Nada más se hace un silencio y Chabelo manda a comerciales".

Después de mandar a corte comercial, Eugenio vio cómo Chabelo se le acercó muy enojado. "Cómo que a la prima se le arrima, se le arrima qué...", le preguntó enfurecido. "Se le arrima uno", decía todo inocente Derbez. "No, se le arrima el camarón", respondió Chabelo enojado.

"Yo no sabía, se lo juro señor López", le decía. "No me creyó", concluyó.

Aún así, Eugenio Derbez siguió en el programa y llegó a trabajar con El Mago Frank. Poco a poco se fue haciendo un espacio en el medio. El fragmento del video lo puedes ver a partir del minuto 4:00.