Mon Laferte se sincera sobre su embarazo y asegura que “no sabía en lo que se metía”

Mon Laferte está feliz, y no es para menos ya que pronto se convertirá en madre por primera vez.

Desde que compartió con sus millones de seguidores la maravillosa noticia no ha parado de recibir mensajes de amor y cariño, por lo que estamos seguros de que en este momento más de una persona está al pendiente de los días que faltan para que la cantante conozca a su bebé.

A lo largo de este periodo, Mon ha aprovechado cada momento y cada presentación que ha tenido para presumir su pancita, e incluso ha bromeado con la idea de que “dará a luz en el escenario”, debido a que no ha podido detener sus actividades.

En este momento, la cantante esta atravesando la recta final de su embarazo y aunque no ha dado muchos detalles de lo que hará en estos días, se sabe que los aprovechará para vivir al máximo su maternidad.

Respecto a lo anterior, este martes la cantante chilena compartió con los medios de comunicación los pormenores de sus presentaciones en el Teatro Metropólitan, donde agotó boletos, además se sinceró sobre las complicaciones que le ha conllevado tener un embarazo avanzado y presentarse en vivo frente a cientos de espectadores.

“No me pienso detener, voy a dar a luz en el escenario. (..) No sabía en lo que me metía, es mi primer embarazo. Siempre me dijeron que los primeros tres meses eran los más difíciles, y que después de los tres meses iba a poder hacer como mi vida normal. Entonces yo dije: ‘Bueno, pues vámonos de gira’. Y yo no contaba con que el embarazo me cansaba más, las agruras, el hipo, la retención de líquidos, los pies hinchados, el dolor de espalda...”, comentó.

Aunado a lo anterior, agregó que entre los malos síntomas, también se ha dado cuenta de que sufre de pérdida de memoria, por lo que ha tenido que recurrir a una famosa técnica para no hacerlo evidente.

“A pesar de todas esas cositas he podido hacer mi trabajo perfectamente; malas pesadas sí, he perdido la memoria, se me han olvidado las canciones. Pero he recurrido al viejo truco de poner a cantar al público”, confesó.

Por si fueran pocos los malestares que ha sentido, Laferte confesó que antes de su presentación en el Metropolitan, vomitó.

“Ayer 5 minutos antes de subir al escenario, me dieron ganas de vomitar! (Tenía al lado del escenario una cubeta jajaj pensé que no lo lograba) a veces me creo súper mujer pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien”, escribió.

Cabe señalar que hasta el momento, Mon no ha dado detalles de cuando será la fecha aproximada en que nacerá su bebé y tampoco ha dicho nada al respecto de si será niña o niño.

