María León confiesa la verdad sobre su separación de Playa Limbo

Para que María León pudiera cumplir sus sueños, tuvo que dejar algunos otros, entre ellos, Playa Limbo, la agrupación a la que perteneció por once años y que le abrió las puertas al éxito internacional. Ahora, cinco años después de la difícil decisión, habló de cómo lo enfrentaron los demás integrantes.

TE RECOMENDAMOS: El día que Carmen Salinas eligió a Edith González como "Aventurera"

María León tuvo una entrevista con Yordi Rosado donde habló un poco de sus inicios como cantante, sus relaciones sentimentales y por supuesto, su carrera como cantante y actriz. Sin duda Playa Limbo fue el inicio de todo pero para lograr más, tuvo que renunciar a lo que más quería.

Habló sobre cómo los descubrieron, cómo en su primera firma de autógrafos nadie fue, cómo empezaron cantando en bodas y poco a poco se hicieron del público, de los seis meses que toda la banda vivió en un hotel. Pero nada fue tan difícil como tener que decirles adiós.

" Yo empecé a tener muchas curiosidades entre ellas el teatro, Bailando por un sueño. Eran cosas que no se peleaban con la banda y yo podía realizar también y empecé a jugar con esas dos cosas. A ellos siempre les generaba mucha incertidumbre". Pero ella estaba optimista de que todo lo que hiciera al final sería publicidad para la banda. "Si a mí me va bien, nos va bien a nosotros y fue lo que pasó".

María León tuvo que dejar Playa Limbo para empezar su carrera de actriz /

QUIZÁ TE INTERESE: Selena Gomez se convierte en productora de serie en español

Gracias a su participación en la televisión, Playa Limbo tenía más conciertos. Sin embargo, habían muchas cosas que tuvo que rechazar. "A la hora de pasar las oportunidades (una película y las obras de El Rey León, Rent) en mí siempre quedaba un 'no lo hice hoy'. Entonces viene una oportunidad de hacer una serie donde aparte que podía actuar, podía escribir música para la serie, era un personaje súper padre".

María León lo dejó todo al destino y siguió en los castings esperando que tomaran la decisión los productores y no ella. Al final, quedó y tuvo que ser sincera con sus compañeros. Ella no podría con ambos compromisos al menos durante nueve meses. "Quiero que ustedes tomen la decisión de lo que quieran hacer, pueden esperarme nueve meses, se me hace un acto súper egoísta porque yo voy a trabajar y ustedes no pero si me esperan, seguimos después".

Al final, la banda decidió continuar y le dijeron que llamarían a Jass Reyes. María León lo comprendió y hasta le llamó a Jass para felicitarla y desearle lo mejor.

A pesar de que la serie por la que María dejó la banda no tuvo éxito, el abrirse camino a otras oportunidades como estudiar actuación, hizo que ahora sea una digna representante del teatro musical en México y una solista.

LEE TAMBIÉN: Tom Holland interpretará a Fred Astaire en nueva biopic

Con sus ex compañeros no tiene ningún problema, ellos se siguen hablando y se ven constantemente para platicar.