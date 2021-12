Los memes de Don Alfonso quedaron inmortalizados en un libro que le regalaron su hijo y nuera

A lo largo de los años hemos visto como decenas de personas se vuelven virales, luego de que en la red se toman sus fotografías y con ellas se vuelven memes.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que la historia del periodista Don Alfonso es una de las más sonadas en internet, pues su rostro se ha podido ver en memes que evocan al pasado o a algún suceso histórico.

En esta ocasión hablaremos de él, ya que recientemente circuló en las redes sociales que Don Alfonso podrá inmortalizar cada uno de los memes que le hicieron en un libro que su hijo y nuera le regalaron.

Y es que muy contrario a lo que algunos podrían pensar, lo cierto es que a este señor no le molesta que hagan memes de su persona, al contrario en varias ocasiones ha asegurado que se divierte con ellos.

"Siempre me preguntan si los memes que publican con mi nombre e imagen me molestan… Al contrario, me divierten mucho porque lo hacen con respeto y creatividad", contó en Instagram el periodista.

Por si no lo conocías, te comentamos que los memes relacionados a Don Alfonso juegan con la idea de que él es inmortal, pues muchas generaciones han crecido viéndolo en pantalla. Y no es para menos, su extensa trayectoria en televisión data desde 1967.

Además de compartir con sus seguidores que guardará cada uno de los memes que han hecho de él, Don Alfonso compartió la portada titulada "Mis Primeros Añitos" en donde sale un meme con la cara de él, y en la primera página del ejemplar aparece en el cuadro de "La última cena de Leonardo da Vinci".

Cabe destacar que los comentarios de esa publicación ya superan los 500 y todos son para expresar la admiración hacia Don Alfonso o felicitarlo por tomarse esta situación con humor. Una muestra de que es el periodista más querido del público ecuatoriano.

Más tarde el comunicador compartió un video en el que cuenta cuál es su meme favorito:

Estos son algunos de los memes más famosos de Don Alfonso: