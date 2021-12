Tom Holland piensa en un retiro temporal de la actuación

Estamos a pocos días del estreno de Spider-Man: No Way Home, película que marcará el tercer film en solitario de Tom Holland, y del que muchos aseguran será el último como el personaje, y los rumores son cada vez más fuertes después de que el actor revelará que está considerando dejar la actuación, esto como parte de una "crisis de la mediana edad" adelantada.

Fue durante una entrevista para Sky News que Holland habló sobre la posibilidad de que se retire pronto del papel, pues no se encuentra muy seguro de su futuro en el mundo de la actuación.

“Ni siquiera sé si quiero ser un actor, comencé en este mundo cuando tenía 11 años y no he hecho nada más, así que me gustaría probar otras cosas. Genuinamente siento que a mis 25 años estoy teniendo una crisis pre mediana edad”, confesó el actor.

La noticia llega después de que Tom revelara que había firmado para interpretar a Fred Astaire en una película biográfica, un movimiento que podría marcar el comienzo de su cambio de carrera, pues ha asegurado que le encantaría volver a sus raíces en la danza, después de haber interpretado a Billy Elliot en el West End cuando era niño.

Pero esta no es la primera vez que el actor confiesa que no ve un gran futuro para el como actor, pues hace un par de semanas, Holland declaró para GQ que sentía la necesidad de hacer otras cosas, incluso bromeo sobre convertirse en carpintero, pues “siempre he sido muy bueno con mis manos. Si algo se rompe siempre puedo encontrar una manera de arreglarlo”.

A esto se suma que no le agradaría quedarse solo con el papel del aracnido, y le gustaría experimentar nuevas facetas: "Tal vez sea el momento de seguir adelante. Quizá lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales. También tengo que tener en cuenta a Peter Parker, porque es una parte importante de mi vida. Si estoy interpretando a Spider-Man después de los 30 años, he hecho algo mal".

Pero todo parece indicar que su retiro podría tardar un poco, pues la productora Amy Pascal quiere que Holland interprete el papel del superhéroe durante más tiempo: "He hablado con él sobre hacer, como, 100 más. Nunca voy a hacer películas de Spiderman sin él”.