Severus Snape de “Harry Potter” tendrá su propia serie

La saga de Harry Potter logró robarse el corazón de muchas personas en el mundo entero, y en especial uno de sus personajes supo ganarse el reconocimiento de los fanáticos: Severus Snape, y ahora podremos deleitarnos con su historia a través de una nueva serie.

El maestro de pociones de Hogwarts, interpretado por el añorado Alan Rickman es uno de los personajes más queridos y fascinantes del Mundo de los Magos, será el protagonista de una precuela centrada en su inicios como mago.

Imagen / Warner Bros

Oficialmente, el portal We got this covered ha anunciado esta nueva serie de televisión basada en el fenómeno creado por J.K. Rowling.

Son pocos detalles que se conocen sobre el proyecto, pero sabemos que está creada por Warner Bros y se emitirá en HBO Max. Todavía no hay información sobre la fecha de estreno o incluso la trama, más allá de que Snape será uno de los principales protagonistas.

Según el portal, Emma Watson podría participar en la producción, pero se desconoce, si será en su papel de Hermione Granger o un personaje nuevo. Sumado a esto, se ha dicho que Hermione tendrá su propio spin-off en el que podría participar Emma.

¿De qué tratará la serie?

La precuela contarán esos sucesos de la juventud de Snape junto a la madre de Harry Potter y esa relación que existió entre ellos. También contará cómo llegó a ser leal a Lord Voldemort y la motivación que lo llevó a ir en contra de él.

Los Potterheads deberían estar atentos a las novedades que se vayan produciendo, pues todo parece indicar que el mundo cinematográfico de magia podría continuar más que vigente.