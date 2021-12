Ben Affleck culpa a Jennifer Garner de su alcoholismo, lo tunden en redes

Ben Affleck cometió un error al hablar de su divorcio de Jennifer Garner y su relación con el alcoholismo que padece. Cuando Affleck trataba de hablar de lo que provocó que tuviera problemas con la bebida, sus fans terminaron pensando que estaba culpando directamente a su ex esposa.

Fue en una reciente entrevista con Howard Stern que Ben Affleck habló de su vida personal y cómo sus problemas de alcoholismo iniciaron cuando ya no se sentía contento en su relación, utilizando la bebida como un escape a su infelicidad.

Según Affleck, por muchos años quiso divorciarse de Jennifer Garner, pero el temor de dejar a sus hijos hacía que no lo platicara si quiera con su esposa. "Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Yo estaba como, 'No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?' Y lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución", dijo en la entrevista.

Ben Affleck aseguró que de seguir con Jennifer Garner, posiblemente seguiría bebiendo pues su infelicidad le hizo recaer en varias ocasiones. "Es parte de la razón por la que comencé a beber. Porque estaba atrapado", dijo Affleck y las redes lo interpretaron como que el actor culpaba a su ex pareja de su alcoholismo.

"¿Qué onda con Ben Affleck en culpar a Jennifer Garner por su adicción al alcohol por sentirse atrapado en su matrimonio? Debe hacerse responsable de sus acciones en vez de culpar a la madre de sus hijos y quien le apoyó en todo el proceso de rehabilitación —sin seguir juntos—.", "Cada persona es responsable de sus acciones y se debe tener el valor de afrontar las consecuencias de las mismas", son algunos de los comentarios que recibió en Twitter.

Recientemente, en una entrevista con Jimmy Kimmel, Ben Affleck aseguró que sacaron de contexto sus declaraciones y que jamás diría algo malo sobre la madre de sus hijos. Sin embargo, las redes aún no lo perdonan.

Según medios estadounidenses, Jennifer López está molesta por las declaraciones de Ben Affleck pues al tener una relación sentimental con él, se siente arrastrada en la polémica.