"Doctora para ti": Maestra se hace viral por reclamar que le digan Miss

Una profesora solo quería defender su grado académico y terminó siendo criticada en redes sociales por hablar de forma despectiva de las meseras. Todo porque uno de sus alumnos le dijo "Miss" en lugar de maestra, profesora o doctora.

TE RECOMENDAMOS: Mujer dice que Steve Jobs vendió su alma al diablo para crear Apple

En TikTok se hizo viral una clase por Zoom de la Universidad Autónoma del Estado de México donde una profesora estaba pasando lista cuando se enojó porque uno de sus alumnos le dijo "Miss", adjetivo que ella había dicho no era de su agrado, incontables veces. Fue la cuenta "Denuncia maestros UAEMX" que exhibió el video de la polémica.

"Maestra se enoja porque alumno le dice Miss, ofende y menciona a las trabajadoras de restaurante como si ejercieran un trabajo deplorable", dice el video donde el alumno le dice Miss e inmediatamente se corrige a sí mismo y le pide disculpas.

QUIZÁ TE INTERESE: Empleados tapan el baño de la oficina y amenazan con correrlos

"Yo no soy la señorita del restaurante y yo no soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen Mister?", dijo molesta la profesora, argumentando que era por una cuestión de discriminación de género por la que no le gustaba que se refirieran así a ella.

"Solo a las mujeres no nos permiten tener grado. Debemos ser minimizadas a ser una simple señorita porque no merecemos tener grados académicos".

El alumno intentó justificar su error pero la profesora ya se encontraba demasiado molesta y cuando él le dijo "perdón maestra", ella respondió con un "doctora para ti". Posteriormente decidió ignorarlo y continuó pasando lista.

En redes sociales criticaron a la profesora por haber denigrado el oficio de las mujeres que trabajan en restaurante. Otros, defendieron a la profesora por querer que respeten su grado académico.

LEE TAMBIÉN: Quinceñera publica que la dejaron plantada y su fiesta se hace viral

"Tiene toda la razón, a las mujeres siempre nos rebajan, pero no había necesidad de menospreciar el trabajo de otras mujeres", "el grado no te hace superior", "se queja de que se minimiza a las mujeres y ella lo hace con su comentario", fueron algunos de los variados mensajes que tuvo el video que alcanzó cientos de miles de reproducciones en TikTok.