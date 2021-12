¿Tom Holland quiere convertirse en papá? Esto es lo que sabemos

En los últimos días Tom Holland y Zendaya han dado mucho de que hablar, y no es para menos ya que con el estreno de Spider-Man No Way todos, prácticamente todos en el mundo quedamos con el ojo cuadrado, pues la película está lo que le sigue de excelente.

Aunado al éxito en taquilla de la película, otra de las cosas que está en boca de todos es el romance entre Tom Holland y Zendaya, además de hacer una hermosa pareja y los rumores de que ya hay un anillo de compromiso de por medio, ahora se dio a conocer que el famoso actor quiere tomarse un descanso de la actuación para enfocarse en su vida privada, y tal vez hasta para convertirse en papá.

Como sabemos, Tom Holland se hizo famoso por su papel como Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel, y ahora que ha estado dando entrevistas por todos lados, confesó a la revista People que espera poder tomarse un descanso para enfocarse en su vida privada, sus planes a futuro y, sobre todo, comenzar una familia. ¿Será que su relación con Zendaya va en serio?