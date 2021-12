Encuentran embrión de dinosaurio dentro de su huevo perfectamente conservado

La cría de dinosaurio se encuentra en una posición en la que parecía estar a punto de salir de su cascarón, con la cabeza metida entre los dedos de los pies. El fósil de 70 millones de años conserva el esqueleto embrionario de un dinosaurio oviraptor, que ha sido llamado Baby Yingliang por el nombre del museo chino que lo alberga.

El embrión es un tipo de oviraptorosaurio, un grupo de dinosaurios terópodo con pico estrechamente relacionados con las aves modernas que vivieron hace entre 130 y 66 millones de años, y comparte muchos rasgos con sus parientes aviares. El huevo mide alrededor de 17 centímetros de largo y se estima que el dinosaurio mide 27 centímetros de largo desde la cabeza hasta la cola.

Imagen / iScience

Los expertos no ha dejado de mostrar su sorpresa ante tal hallazgo: “Los huesos de dinosaurios bebés son tan pequeños y frágiles, que rara vez se conservan como fósiles. Por lo que este es un hallazgo muy afortunado. Es un espécimen increíble... He estado trabajando en huevos de dinosaurio durante 25 años y no he visto nada parecido”, dijo Darla Zelenitsky, profesora asociada en el Departamento de Geociencia de la Universidad de Calgary en Canadá.

Según Darla, hasta ahora se sabía muy poco de lo que sucedía dentro del huevo de un dinosaurio antes de la eclosión, pero con este hallazgo, se podrán responder muchas preguntas sobre el crecimiento y la reproducción de los dinosaurios. En el siguiente vídeo publicado por El Tiempo Noticias se pueden observar algunas imágenes.

La empresa de extracción de piedra Yingliang Group descubrió el huevo en el año 2000, pero pasaron otros 15 años antes de que alguien se diera cuenta de la importancia del hallazgo, para posteriormente proceder al desenterramiento de este fósil histórico.