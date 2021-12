Joven se tatúa las palabras que le dijo su padre antes de morir

No existe algo más doloroso que la pérdida de un ser querido, pues el dolor es inevitable, más cuando se tiene la certeza de que no se volverá a ver a aquella persona que formaba parte de tu día a día.

Es justo por lo anterior que hoy te contaremos la historia de una joven, quien al perder a su padre para siempre, decidió tatuarse la última frase que le dijo.

“El hombre que más te amo”, fueron las palabras que la joven grabó en su piel.

Respecto a lo anterior, cabe señalar que antes de que se diera a conocer la historia detrás, en redes sociales se hizo viral esta historia, debido a que a la joven le estaban haciendo burla por la "mala calidad" de su último tatuaje.

"No. No es un tatuaje mal hecho. El papá de mi clienta le escribió con su puño y letra estas palabras antes de morir. Por su enfermedad avanzada se le dificultada mucho escribir, pero le quiso dejar ese hermoso mensaje", indicó el tatuador, que al parecer lleva el nombre de Alejandro, al tiempo que agregaba una fotografía de su clienta.

El brazo izquierdo de la mujer tenía escrito ese mensaje que de hoy en adelante llevará en la piel, recordando el papel de su papá en su vida y la importancia que tuvo en ella. Aunque muchos usuarios de redes sociales indican que es el título de una canción de Vicente Fernández, muchos no tuvieron reparo en ello y le dieron mayor significado a lo que el padre de esta mujer le quiso decir antes de morir.

"Bonito recuerdo para siempre"; "¿Qué tiene que ver una tilde si el hombre se estaba muriendo y le escribió eso en un papel? Ella quiso tatuárselo tal cual lo escribió su padre. ¿Por qué no mirar mejor lo hermoso que es esto? Hay padres analfabetos también que podrían poner o no una 'h', poner una 'c' en lugar de una 's'. O sea, ¿por qué juzgar una tilde? El mensaje es claro, y el que viene a tirar mierd* es sólo por envidia, tal vez no los quiere nadie por ser así", fueron algunos de los comentarios recibidos en la fotografía.

