Tenía que trabajar en Navidad, familia instaló una mesa en la calle para cenar juntos

La Navidad es una oportunidad para disfrutar en familia. Sin embargo, algunas personas no pueden tener ese tiempo de convivir y agradecer pues desgraciadamente tienen que trabajar. Por eso, una familia hizo todo lo posible para estar con papá el día de Navidad. La historia se hizo viral.

En Instagram, un usuario de nombre Renzo Gallardo, compartió una fotografía tomada en la víspera de Nochebuena, en Cruz del Eje en Argentina. En esta, se puede ver a una familia sentada en una mesa instalada en la banqueta. ¿La razón? Al papá le tocaba trabajar y esa era la única manera de que pudieran estar juntos.

En la foto, los papás estaban sentados en la mesa plegable de madera mientras los niños de apenas unos pocos años de edad, jugaban cerca. Al parecer, el hombre era el encargado de atender una tienda de conveniencia en un centro de servicio y en lo que llegaba algún cliente, él podía estar con su familia disfrutando.

"No podía no sacarles una foto.. y espero no les haya molestado. 24 de diciembre, 23:20 horas. El playero en su trabajo, en una mesita, comiendo con su familia... Una de las mejores postales que van a ver en esta Noche Buena. De esto se trata la Navidad, la familia unida siempre", escribió en Instagram.

La foto alcanzó miles de likes en pocos días. Internautas aplaudieron la decisión de la familia y otros recordaron cómo en casa tuvieron que sacrificar sus fiestas también porque uno de sus integrantes tenía que trabajar.