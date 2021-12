Conoce la lista de las 40 canciones número uno más escuchadas del año en LOS40 México

Absolutamente nadie, nadie en el mundo puede vivir sin música, y es que el poder que tiene una canción es impresionante, nos puede hacer llorar, reír, bailar, cantar a todo pulmón e incluso crear la atmósfera ideal para un ambiente de romanticismo, y a todo esto, ¿te has llegado a preguntar que sería de tu mundo sin música?

Aunque no sabemos con exactitud tu respuesta, algo es seguro, y es que apostamos a que no puedes pasar un solo día sin escuchar de mínimo una canción.

Y es justo por lo anterior que hoy te queremos compartir las 40 canciones número uno más escuchadas durante el año en LOS40 México.

A nosotros nos llena de orgullo y emoción saber e incluso imaginar que le subías al volumen de la radio cada que escuchabas una de estas canciones o que las cantabas solo o en compañía de grandes amigos.

Además de que te compartiremos la lista completa de las canciones número uno del año, te comentamos que podrás escucharlas sin interrupciones el próximo sábado 01 y domingo 02 de enero del 2022 a través de LOS40 México, 101.7 de FM.

Estimamos que esta lista tenga una duración aproximada de 3 horas al aire, es decir, de 10:00 de la mañana a 1 de la tarde. Así que no te la pierdas y ¡disfrútala!

Los número 1 del 2021

1. Todo de ti/Rauw Alejandro

2. Easy on Me/ Adele

3. Pepas/ Farruko

4. Cold Heart (PNAU REMIX)/ Elton John feat. Dua Lipa

5. Botella tras botella/ Gera MX feat. Christian Nodal

6. Butter/ BTS

7. Yonaguni/ Bad Bunny

8. Stay/ The Kid Laroi feat. Justin Bieber

9. Pareja del año/ Sebastián Yatra, Myke Towers

10. Bad Habits/ Ed Sheeran

11. Brindo/Mario Bautista

12. Kiss me More/ Doja Cat feat. Sza

13. Sobrio/Maluma

14. Driver License/ Olivia Rodrigo

15. Telepatía/ Kali Uchis

16. Beggin/Maneskin

17. In da Getto/ J. Balvin, Skrillex

18. Leave the Door Open/ Bruno Mars, Anderson Paak, Silk Sonic

19. Bichota/ Karol G.

20. Girl Like Me/ Black Eyed Peas feat. Shakira

21. Mónaco/ Lagos, Danny Ocean

22. Save your tears/ The Weeknd, Ariana Grande

23. Mon Amour/ Zzoilo, Aitana

24. The Business/ Tiësto

25. Millones/ Camilo

26. Bed/ Joel Corry

27. Tacones rojos/Sebastián Yatra

28. Montero (Call me by your name)/ Lil Nas X

29. Cómo lo hice yo/Matisse, Carin Leon

30. Astronaut in the ocean/ Masked Wolf

31. Lo siento BB/Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas

32. My Universe/ Coldplay, BTS

33. Índigo/Camilo, Evaluna Montaner

34. Don't be shy/ Tiësto, Karol G

35. Cachito/Danna Paola, Mau & Ricky

36. Good 4 You/Olivia Rodrigo

37. Algo mejor/ Mon Laferte

38. Vivir así es morir de amor/ Panteón Rococo

39. Experimento/ Myke Towers

40. Lover Tonight (Remix)/ Shouse & david Ghetta

¿Cuál de todas estas canciones fue o sigue siendo tu favorita? Déjanos tus comentarios.