Tras 10 años juntas, Little Mix anuncia 'descanso' por tiempo indefinido

La agrupación britanica, Little Mix sorprendió a todos sus seguidores tras anunciar que, tras 10 años juntas, se tomarán un "descanso" por tiempo indefinido, pero aseguraron que esto no representa una "separación”.

Fue a través de sus redes sociales que la banda, compuesta actualmente por Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall y Perrie Edwards, anunció que la banda se tomará un descanso tras su gira de 2022, pues terminarán sus actividades programadas.

"Queríamos haceros saber que después de la gira Confetti en abril/mayo del año que viene nos vamos a tomar un descanso de Little Mix", escribió el grupo, antes de añadir: “Han sido 10 años increíbles, una maravillosa aventura sin parar, y sentimos que es el momento de tomarnos un descanso para poder recargarnos y trabajar en otros proyectos".

La noticia llega después de que Leigh-Anne y Perrie se convirtieran en madres en verano, y tras la salida de su cuarta integrante, Jesy a finales de 2020 debido a las "presiones de estar en una banda de chicas".

We are not splitting up - Little Mix are here to stay 💫 We have plans for more music, tours and performances in the future. We’ve made so many incredible memories with you all, and we can’t wait to make so many more. — Little Mix (@LittleMix) December 2, 2021

Las interpretes de "Shout Out to My Ex" agradecieron a sus fans el amor y el "apoyo interminable" desde su inicio en The X Factor en 2011: "No nos estamos separando: Little Mix está aquí para quedarse. Tenemos planes para más música, giras y actuaciones en el futuro. Hemos hecho tantos recuerdos increíbles con todos vosotros, y no podemos esperar a hacer muchos más".

El grupo remató escribiendo: "Somos hermanas y siempre nos tendremos las unas a las otras y a vosotros, los fans, en nuestras vidas. Little Mix es para siempre ¡Nos vemos en la gira! Jade, Leigh-Anne y Perrie".

Como grupo, las chicas publicaron los álbumes Confetti, LM5, Glory Days, Get Weird y Salute. Entre sus grandes éxitos están canciones como "Woman Like Me", "Black Magic", "Confetti", "Secret Love Song" y "Touch".