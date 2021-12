Dulce María revela las injusticias que vivió en RBD: "Nos bailaron bien bonito"

Uno cuenta el éxito pero pocas veces los sacrificios. Por primera vez, Dulce María se sincera sobre su participación en RBD y cuenta las injusticias y mala paga que recibieron ella y sus compañeros al formar parte de la telenovela.

Fue en una entrevista con Yordi Rosado que Dulce María habló sobre los inicios de su carrera, su paso por la telenovela de Rebelde y cómo ella y sus compañeros asumieron estar en la producción juvenil más importante de esa época así como el fenómeno musical que implicó.

Aunque gracias a RBD, Dulce María alcanzó la fama mundial, la actriz y cantante confesó que no todo fue fácil. Y es que trabajaban tanto que ni siquiera les daba tiempo de entender lo mucho que estaban logrando a nivel profesional.

"Estábamos todo el día grabando. Cuando yo me di cuenta, que fue una revelación para todos, fue una vez que fuimos a cantar al zócalo. Fue una locura. Ahí fue cuando dijimos 'ok, esto está muy fuerte'", dijo Dulce María cuando apenas llevaban dos meses del estreno de la telenovela.

"Yo creo que estando dentro es diferente que verlo de fuera porque nosotros no parábamos de trabajar. Ya después que empezó a tener más fuerza el grupo, empezamos a tener giras internacionales en medio de las grabaciones. Era grabar de lunes a viernes. Viernes sábado y domingo eran giras", continuó.

Dulce María recordó que solo le decían que rompían récords de ventas, de asistencias a los conciertos. "Eran demasiadas cosas sin que lo pudiéramos asimilar".

Sin embargo, ese éxito no le trajo muchos ingresos económicos pues al firmar el contrato, nadie se imaginó que el éxito sería tan grande. Creyeron que sería una telenovela más. "Cuando tú firmas, que yo ya lo había hecho en otras producciones, firmas de todo con el personaje. Nunca había pasado algo así, acababa de cumplir 18 años, no pensé que fuera a pasar eso, por eso todas las cosas era explotación de nuestra imagen, pero era mi personaje, no era Dulce María, era Roberta".

Dulce María y sus compañeros se reunieron para hablar de la paga

Fue un día que la banda se juntó en una cena para platicar, que descubrieron las injusticias que vivieron. A todos les pagaban mal y a unos les pagaban más que a otros.

"Una vez que nos juntaron, nos encerramos toda una noche en una gira en Chile. Empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente en los shows. Aparte ganábamos súper poquito. A nosotros nos tocaba muy poquito. Cuando llegamos a México fuimos a la oficina del jefe para ganar todos igual. Pero ya fue el último año (de cuatro)".

Dulce María contó que a pesar de los difíciles momentos que vivieron juntos, el proyecto fue tan grande y duró tanto que sin duda los conectó para siempre.