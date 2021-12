Tom Holland desea que el próximo Spider-Man sea una mujer

El éxito que Spider-Man No Way Home ha tenido desde su estreno es increíble, convirtiéndose en la película más taquillera de 2021 superando los 1.000 millones de dólares recaudados, si embargo, parece que Tom Holland podría estar despidiéndose del personaje, y expresó en manos de quien le gustaría dejarlo: una mujer.

En una reciente entrevista, el actor comentó que le gustaría que el próximo Spider-Man cinematográfico que le reemplace lo interpretase una mujer, y ahora que se ha confirmado que Sony y Marvel están trabajando en Spider-Man 4, esta podría ser una gran oportunidad.

"Tal vez tengamos una Spider-Gwen o una Spider-Woman. Hemos tenido tres Spider-Man hombres seguidos; todos hemos sido iguales. Sería bueno ver algo diferente", sugirió Holland durante una entrevista con People.

Tom sugirió que es buen momento para la igualdad de género empiece a jugar un importante papel en las ficciones de superhéroes, mostrando un personaje completamente nuevo, como en su momento lo fue la versión de Spider-Man de Miles Morales.

Además, agrego que le encanta interpretar al personaje, pero también explicó que estaría dispuesto a entregar el personaje de ser necesario, pues hay mucho talento en todos lados.

"No quiero despedirme de Spider-Man, pero siento que podríamos estar listos para despedirnos de Spider-Man. No quiero ser responsable de bloquear al próximo joven que se lo merezca. Me encantó cada minuto. He estado muy agradecido con Marvel y Sony por darnos la oportunidad, mantenernos y permitir que nuestros personajes progresen. Ha sido increíble", comentó.

Aunque Marvel no ha dicho nada al respecto, por el momento tenemos confirmada la aparición de Spider-Woman a través de la nueva película que dirigirá Olivia Wilde, la cual se sugirió que también formaría parte del MC. Sumado a que Kevin Feige ya habló de la cuarta película y con la magnitud de este éxito, es poco probable de Holland deje el papel en un futuro cercano.