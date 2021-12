Hombre regresa a su casa horas después de su funeral

No andaba muerto, pero tampoco andaba de parranda. En Chihuahua, se hizo viral la historia de Laurencio Armendáriz, un hombre que creyeron que había fallecido, le hicieron su funeral y a las pocas llegó a su casa como si nada hubiera pasado.

El shock de la pérdida de un ser querido es inexplicable. ¿Pero te has puesto a pensar en el de creer que un cercano había fallecido y luego verlo llegar como si nada? Esto ocurrió en Chihuahua, cuando Laurencio, de 62 años, llegó a su casa y se enteró que su familia ya le había hecho un funeral.

Todo ocurrió el pasado 20 de diciembre en la población de Goacochi. Don Laurencio se había ido a trabajar a otra localidad unos días y una confusión por parte de las autoridades del lugar, hizo que la familia creyera que había fallecido.

Y es que encontraron los restos de una persona de su edad, con sus características físicas, que había fallecido por broncoaspiración. Como se parecía tanto a Don Laurencio, las autoridades prefirieron no seguir el protocolo, ni siquiera identificar el cuerpo y lo entregaron así a los familiares.

Ellos se preguntaban por qué el hombre no se parecía tanto a Don Laurencio pero les aseguraron que su cuerpo se había deformado al momento de fallecer. Así, terminaron enterrándolo.

Don Laurencio llegó a su casa la noche del funeral, se había encontrado en la calle a una persona que le dijo que en ese momento estaban haciendo el servicio para despedir el cuerpo. De la nada, apareció como un fantasma y aunque su familia sintió alivio al saber que estaba bien, nadie les quitó el susto de su vida y la pérdida del ser querido.

"Me sepultaron y mire, aquí ando caminando, me da coraje como las autoridades hayan cometido este error tan grave. La gente me mira asombrada, luego de haberme dado el último adiós", dijo el hombre a los medios.