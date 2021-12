Vendedor avienta sus algodones de azúcar porque nadie le compraba

La frustración de un mal día de trabajo a veces no se puede contener. En esta ocasión, un vendedor se hizo viral por arrojar sus algodones de azúcar porque en todo el día no había logrado vender ninguno.

TE RECOMENDAMOS: Hombre rifa su camioneta para pagar su cirugía, ganador se la devuelve

En Facebook, una usuaria de nombre Erika Sosa, compartió un video ocurrido en Reynosa, Tamaulipas. En este, se puede ver cómo un señor está recogiendo varios algodones de azúcar del piso. Aunque a primera vista parecería que le ocurrió un accidente, la mujer que compartió su historia, contó que todo se trataba de una crisis emocional.

"Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones. Después que me ofreció a mí y otras personas y le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente. Después de recargarse en la pared recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la avenida", escribió.

QUIZÁ TE INTERESE: Niño recibe boletos para Coldplay de Navidad, su reacción se viraliza

Erika y su familia decidieron comprarle los algodones que el señor tiró al piso. Él les contó que no había logrado vender nada en todo el día y por eso se llenó de frustración.

"Me quedé pensando en lo que pudo sentir, que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o qué sé yo.Compremos y ayudemos a los que más necesitan, son personas que trabajan", concluyó.

LEE TAMBIÉN: Regalan a abuelita la primer muñeca de su vida y su reacción enternece las redes

Te dejamos el video que ha conmovido las redes sociales.