Mamá brinda cada Navidad y Año Nuevo en la calle donde falleció su hijo

La perdida de un ser querido suele marcar nuestras vidas, y en épocas decembrinas la nostalgia suele apoderarse de algunos al recordar a todos aquellos que se nos han adelantado, y una madre de familia ha decidido hacerlo de una forma muy especial: acudir al lugar dónde falleció su pequeño para honrarlo.

Se trata de la señora Cecilia Centurión, de 79 años, quien año con año acude a la calle de Asunción en Paraguay, durante la Navidad y celebración de Año Nuevo, tradición que desde hace 22 años realiza por un conmovedor motivo, la pérdida de su hijo.

Imagen / Getty Images

Fue el 31 de enero de 1999 que Cecilia tuvo la peor noticia que una madre puede escuchar, su hijo de 19 años llamado Laureano José había fallecido en un accidente de auto junto a un amigo, al estrellarse contra un árbol.

“El 29 de enero , se fue él a despedirme en la terminal. Me abrazó y me besó, me dijo: ‘mamá, yo te quiero mucho’. Falleció en compañía de su compañero de Facultad”, detalló la madre.

Imagen / Getty Images Desde ese momento, Cecilia va todos los años a esa intersección para brindar en las fiestas decembrinas, luego prende una vela, reza y vuelve a casa para cenar con su familia. En sus alrededores ya es conocida, e incluso los guardias de las tiendas cercanas le animan a decorar el árbol con el que chocó el vehículo, sobre todo porque estas fiestas eran muy importantes para Laureano. “El 24 y el 31 de cada año en lo que yo viva, me voy a ir ahí. A él le gustaba muchísimo la Navidad y el Año Nuevo. Cuando vivía, él traía todito para adornar la casa”, contó Cecilia. TE PODRÍA INTERESAR: Youtuber renta sala completa de cine para que niños de casa hogar vieran Spider-Man La fotografía de Cecilia junto a su nieta María José se viralizó en las redes sociales, y aunque en un principio recibió burlas, la madre ha sabido defenderse y asegura que quienes han perdido a un hijo la entenderan: “Puede morirse tu mamá, tu papá, tu hermano, tu marido… pero la muerte de un hijo no se repone jamás”, concluyó Cecilia.