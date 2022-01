Lucía Méndez no mentía: Video confirmaría su pelea con Madonna en concierto

Lucía Méndez al fin tuvo el reconocimiento a su historia de la pelea con Madonna, luego de que por años, se convirtiera en la burla de las redes sociales por supuestamente inventar que desairó a la cantante en un concierto en Miami.

Fue en una entrevista con Adela Micha, que Lucía Méndez contó cómo se quedó sentada en un concierto de Madonna, en la tercera fila, porque le dolía su rodilla. Minutos después, Madonna y su equipo le exigían que se pusiera de pie, a lo que Méndez se rehusó.

"Llamaré a mi abogado, no me voy a poner de pie", dijo Lucía Méndez cuando más tarde la misma Madonna le susurró desde el escenario "F*ck you".

Todos tiraron de a loca a Lucía Méndez pero un reciente video muestra que tal vez la historia era real pues la cantante se quejó del público de la primera fila en un video que ha salido a la luz.

"Había solo gente de la industria en las dos primeras filas. Me amargaron por completo. Se sentaron ahí con los brazos cruzados, malas miradas en sus caras, Me distraía y fue tan deprimente para mí tener dos filas de personas mirándome como si no se estuvieran divirtiendo. Había tres filas de idiotas y luego un espacio vacío", decía molesta mientras retocaban su maquillaje.

Aunque aparentemente el video fue de un concierto en Los Ángeles, este muestra que a Madonna sí le molesta ver al público sin ganas, por lo que el concierto en Miami, al que fue Lucía Méndez, sí le pudo haber molestado el ver a una mujer que no se quería poner de pie a disfrutar del show.

Fans de Lucía Méndez (o quizá solo los que consideran divertida esa historia) han hecho cálculos para saber si la historia del concierto de Madonna es verdad.

Cuando Lucía Méndez estuvo casada con el Cubano, como ella dice en la entrevista, Madonna tuvo dos giras que pasaron por Miami. Por el show que hizo mención Lucía, se pudo haber tratado del Confessions Tour, que fue realizado en una arena, donde Madonna pudo haber tenido una visión más clara del público de hasta adelante.

"Es posible que Lucía apareciera todo el tiempo en la toma de una cámara que grababa el show, y que permaneciera sentada y "aburrida" daba mala imagen, pues quizás el equipo de Madonna quería trasmitir o comercializar el concierto e iban a usar las tomas de esa cámara. Madonna, a pesar de todo, sí interactúa con el público, y conociendo su sentido controlador, quizás su equipo le notificó la situación y ella misma se molestó. Quizás sí ocurrió, no es tan descabellado lo que dice Lucía, aunque en la primera entrevista que dió sí lo exageró mucho más", escribió un usuario en Youtube.