Miley Cyrus tiene incidente con blusa en pleno concierto de Año Nuevo

Miley Cyrus parece que ya no está dispuesta a hacer un espectáculo de sus shows y a pesar de los momentos incómodos que puede vivir en el escenario, los resuelve de manera muy profesional. Así se pudo ver en un concierto de fin de año que realizó la cantante.

Miley Cyrus vive incómodo momento con su vestuario en pleno concierto / NBC / Colaborador / Getty Images

Miley Cyrus se encontraba cantando uno de los temas más importantes de su carrera cuando tuvo que dejar de cantar para atender el incidente que casi la deja topless en el escenario.

Miley y sus fans entonaban el tema "Party In The USA" cuando sintió que un tirante de su blusa se estaba desprendiendo. La sostuvo con sus brazos pero aunque lo intentaba, el sostener el micrófono le impedía acomodarse. Fue en ese momento en que se rindió y la tiró, se cubrió el pecho, se dio la espalda y salió del escenario.

Miley salió por completo, mientras los coristas llenaban los espacios vacíos de la letra que dejó de cantar. Sus fans, entonaban igual, para no dejar a un lado la celebración.

De repente, la cantante salió con un blazer color rojo que aparentemente le quitó a alguien de los que se encontraban en el backstage. Por supuesto, lo acomodó muy a su estilo pues dejó la parte del centro abierta.

Miley siguió cantando y al momento de entonar la estrofa que decía "Ahora todos me están observando", le cambió a "Ahora todos ya no me están viendo", haciendo referencia a que se había protegido de quedar topless en el escenario.

Por supuesto, las redes sociales recordaron otras presentaciones de Miley donde ella misma mostró de más. En 2013, durante los VMAS, Miley sorprendió a todos con provocativos pasos de twerk que posteriormente se hicieron tendencia.

El show de Año Nuevo de Miley Cyrus formó parte de un programa especial conducido por ella misma y el comediante Pete Davidson. Al show musical se unieron su hermana Noah Cyrus, 24K Goldin, Sweatin