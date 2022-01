Beyoncé, Harry Styles y los artistas que te hacen correr más rápido: estudio

La música está directamente relacionada con un mejor entrenamiento y Harry Styles y Beyoncé, son los principales artistas que te pueden hacer mejorar tu rendimiento e ir más rápido a la hora de correr. Así lo demuestra un reciente estudio.

Si cuando haces ejercicio ya no sabes qué poner para motivarte, te tenemos una gran opción que no solo te animará sino que te ayudará a correr aún más rápido. Así lo asegura un estudio hecho recientemente por una marca de ropa deportiva, que analizó el rendimiento físico de las personas al escuchar distintos artistas del mundo pop.

Según el estudio, Beyoncé es la artista con canciones que más te pueden motivar a correr rápido. Escuchar temas como "Put a Ring On It" y "Run The World (Girls)", te puede ayudar a reducir 33 segundos por kilómetro, según tu récord personal.

Por otra parte, Harry Styles se corona como el segundo artista en hacerte correr más rápido. Con canciones como "Watermelon Sugar" puedes reducr 31 segundos de tu récord personal.

Pero si lo que a ti te gusta es la música de los 90 y 2000, Britney Spears no te puede fallar pues es la tercera artista más motivadora para correr. Con "Baby One More Time", "Oops I Did It Again" y "Toxic", puedes correr hasta 28 segundos por kilómetro.

Te compartimos la lista completa de los artistas que te harán correr más rápido:

Beyoncé Harry Styles Britney Spears Adele Taylor Swift Shawn Mendes Rihanna Ed Sheeran Olivia Rodrigo Justin Bieber Kanye West Billie Eilish Lady Gaga Travis Scott Cardi B

Los artistas que no debes escuchar

Así como hay artistas que te hacen ir más rápido, hay quienes te hacen ir más lento. Esta es la lista de los que no debes escuchar.

Drake BTS Doja Cat Nicki Minaj Katy Perry The Weeknd

Los resultados se recopilaron registrando los tiempos de ejecución de 20 corredores que escuchaban a una variedad de artistas. Cada uno de ellos corrió un mínimo de 1 kilómetro por artista y registraron su velocidad a través de un dispositivo inteligente de fitness.

Interesante ¿cierto?