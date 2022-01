Captan a jueza besando a reo en cadena perpetua, está siendo investigada

Encontró el amor en un lugar equivocado, aunque ella misma lo niega. Una jueza en Argentina causó polémica de su ciudad al ser captada besando y tomándose fotos con un reo condenado a cadena perpetua, días después de que ella votara por bajar su pena.

Mariel Suárez, la jueza de Comodoro Rivadavia, está siendo investigada luego de que votara en disidencia en contra de la sentencia al reo Cristian "Mai" Bustos, condenado a cadena perpetua. Él solicitaba una pena menor y ella estaba dispuesta a apoyarlo.

Días después de que ella votara para bajar su pena, la jueza visitó a "Mai" Bustos en el Instituto Penitenciario de Trelew. Ahí, cámaras de videovigilancia captaron el momento en que la mujer abrazaba, se tomaba selfies con el reo y hasta se besaba con él.

"A raíz de una comunicación formal dirigida a los ministros de la feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en un centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público", dice el comunicado de la investigación en contra de la jueza Mariel Suárez.

Mientras tanto, la mujer se defendió asegurando que jamás se habría besado con él y que el encuentro fue únicamente con fines académicos pues planea hacer un libro sobre su historia.

"No estábamos actuando. Yo soy así naturalmente, soy una persona muy sociable, no estoy actuando nada. Me relacioné con este detenido por un tema laboral. Soy jueza penal, me tocó sentenciar y trabajar en esta causa, una causa de hechos graves. Y a medida que fui metiéndome, conociendo más y más los hechos de enjuiciamiento, me llamaron mucho la atención algunas cuestiones, por eso voté en disidencia", aseguró.

El hombre está condenado a dos cadenas perpetuas.