Chica a la que dejaron Harvard para estar con ella da su versión

Se puso bueno el chismecito en TikTok y luego de que se hiciera viral el video de un joven mexicano contando cómo dejó Harvard para regresar con su ex novia a México, nadie puede dejar de hablar de ello. Ahora, la historia se puso más interesante cuando la implicada salió a dar su versión... o mejor dicho, las implicadas.

Hace unos días, un usuario de TikTok con el nombre de @palevill27, se unió a la tendencia de la canción de Olivia Rodrigo "Favorite Crime" donde contaban las cosas más patéticas que hicieron por amor y que al final no resultaron bien. Todo, mientras cantan el fragmento del tema que decía "All The Things I Did Just So I Could Call You Mine (Todas las cosas que hice solo para poder decirte mío)". En poco tiempo, el video ya contaba con más de 9 millones de reproducciones y miles de comentarios que lo catalogaban como el hombre más tonto al dejar una escuela tan prestigiosa por una mujer. Él había dejado Harvard para regresar a México y estar con ella.

Pero todos nos quedamos con una pregunta. ¿Quién es esa joven de la que tanto se enamoraron y por ella dejaron Harvard? ¿Qué pasó cuando él regresó y por qué no funcionó? Un nuevo video lo muestra y es la respuesta de la propia "ex novia" al video viral.

Enamorada de Harvard responde a video viral de TikTok

Dani Austin (daniaustin37), otra usuaria de TikTok, compartió el video original pero dio su propia versión. En esta ocasión, abajo del título principal, aparecía otro donde ella demostraba que el joven en realidad lo malinterpretó todo.

"Cuando tu 'amigo' deja Harvard por ti", dice el video y luego aparece la susodicha, confundida con la situación, muestra que no se arrepiente de ninguna manera de sus decisiones. Incluso agregó unas banderas rojas, como símbolo de que la cosa no estaba bien desde el principio.

Como muchos lo denominarían, el chavo "fue mandado a la friendzone" pero en realidad, parece que la amada en realidad nunca quiso nada con él, lo dejó claro y él no entendió, dejando que su decisión de dejar Harvard fue causada por una emoción no correspondida.

Una más que le responde

Pero la historia no se queda así pues en la historia hay una tercera implicada que sí estaba dispuesta a dar todo por él y al parecer él también la rechazó. Por lo que entendemos, era una de sus compañeras de la escuela y estaba esperando a que el otro terminara su relación, para declararle su amor.

"Cuando pensaste que iban a terminar por la distancia pero tu crush se regresa de Harvard para estar con ella", dice llorando en broma Ana Paula Albert (anapaulaalbert), otra usuaria de TikTok.

Memes del video de TikTok

Por supuesto, las reacciones no faltaron y el video de Harvard tuvo sus propios memes. Unos trataban de sus malas decisiones, otros, de cómo el joven compite por ser el más loco en el amor, contra la chica que limpió las hemorroides de su pareja.

Y si no has visto el video de las hemorroides, también te lo dejamos. ¿Tú quién crees que ganó?