Niño pide a los Reyes Magos salud para su hermanito con cáncer

No le pidió regalos a los Reyes Magos, lo único que le importa a Luis Fernando, es ver a su hermanito sano. Un niño se hizo viral gracias a su carta para los Reyes Magos, pidió salud para su hermanito con cáncer.

Hay cosas que el dinero no puede comprar y desgraciadamente, que los Reyes Magos no pueden traer. SIn embargo, para el niño Luis Fernando, es importante no perder la fe y utilizar todos sus recursos para ayudar a su hermanito Érick, quien padece cáncer. Por eso, este año, además de pedir juguetes a los Reyes Magos, pidió que su hermanito tuviera salud y librara la batalla contra esta fuerte enfermedad.

Fueron sus papás quienes a través de Facebook compartieron la carta que hizo Luis Fernando a Los Reyes Magos. La familia originaria del Estado de México, tiene una cuenta de Facebook donde piden donativos, realizan rifas y mantienen al tanto de la salud de Erick, un niño de apenas tres años que en 2020 fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda de Células tipo B.

Entre las publicaciones, destacó la de la carta de Reyes que hizo Luis Fernando, hermano mayor de Erick, quien pidió por su hermanito, su salud y la de su familia.

"Queridos Reyes Magos. Este año yo quiero el carro de Chases, el convertible, la salud de mi hermano Erick, una bici y la salud de toda mi familia", dice la cartita firmada el 10 de diciembre de 2021.