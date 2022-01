Empleado de tienda de autoservicio guarda comida en envase de crema y lo vende por error

En estos tiempos muchas son las situaciones que se hacen virales en las redes sociales, desde aquellas que nos generan incomodidad, hasta aquellas que nos sacan carcajadas, como es el caso de la historia que te contaremos a continuación que trata de un empleado de OXXO que por error vendió el envase de crema en donde llevaba su comida.

El suceso se dio a conocer a través de Twitter, cuando un usuario llamado Juan Carlos compartió lo que le había pasado en una tienda de autoservicio cuando fue a comprar un envase de crema.

Cualquiera se hubiera confundido... / Internet

Juan Carlos cuenta que tomó un bote, pagó y se fue a su casa. Lo que no se esperaba era que al llegar a su casa, su “crema” tendría un pequeño problema, pues cuando la abrió, se dio cuenta de que no era crema, sino un arroz con leche. Juan Carlos supuso que era de la empleada del mostrador, pero ya no había nada qué hacer.

El chico no regresó a reclamar, solo se desahogó en Twitter, donde mencionó que se sentía mal por la señora, quien ya no tendría postre, pero que de igual manera pagó por el producto que a fin de cuentas no recibió.

Era arrocito con leche / Internet De acuerdo con los argumentos del joven, él no regresó a la tienda, simplemente decidió contar su experiencia en las redes, y los usuarios de diferentes plataformas no tardaron en reaccionar, tanto así que recibió mensajes de la compañía de productos lácteos y de la tienda de autoservicio, quienes querían saber más del problema para darle seguimiento y hacerle llegar su producto gratis. Muchos usuarios respondieron diciendo que esperaban que la empleada no se metiera en problemas, ya que seguramente había sido un accidente sin malicia de su parte. Otros pedían que se le regalara producto a ella, pues ella perdió su postre, e incluso que se mejoraran las condiciones de trabajo. Te recomendamos: Mexicano pide torta de tamal en España y respuesta se hace viral La empleada se podría llevar una buena sorpresa / Internet