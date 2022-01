Mexicano pide torta de tamal en España y respuesta se hace viral

La gastronomía mexicana tiene su encanto, y muchos en la Ciudad de México, podrían decir que la callejera es la mejor de todas. ¿Será que por eso a este mexicano se le antojó una torta de tamal en España? Una broma al respecto se hizo viral en los últimos días.

TE RECOMENDAMOS: Pareja apenas se conoce en Tinder, terminan viviendo juntos porque tienen Covid-19

Resulta que un usuario de TikTok compartió cómo fue a una especie de cafetería y muy inocentemente pidió una torta de tamal, como si en España fuera fácil, para iniciar, conseguir semejante platillo y segundo, no se confundiera la gente con la palabra torta pues en aquel país no se trata de una especie de sándwich, sino de un pastel.

Mexicano pide torta de tamal en España, respuesta se hace viral /

"Disculpa, ¿venden torta de tamal?", dijo el joven mientras se podía ver cómo el que atendía quedaba confundido con la pregunta. El hombre no quiso hacer el que sabía y contestó que no tenía idea de qué hablaba.

QUIZÁ TE INTERESE: Nietos le organizan fiesta de XV años a su abuelita

Mientras tanto, el joven decía que vendían torta roja, verde o de dulce y fue ahí cuando un amable comensal se metió a la conversación y comenzó a hablar como si estuviera muy seguro de lo que estaba diciendo.

"Es italiana, me parece. Si quieres comprarte una, aquí a lado... en esa tienda", decía el amable señor. "¿Sabes si hay verde?", contestó el joven bromista. "Creo que sí, antes había de las dos, ahora no sé... chocolate... no sé", decía el señor.

El joven terminó pidiendo una guajolota pero ahí sí no supieron ni qué contestar.

LEE TAMBIÉN: Chica por la que dejaron Harvard para estar con ella da su versión

El video cuenta con más de millón y medio de reproducciones y cientos de miles de likes. A algunos les pareció una muy buena broma. Otros creen que el hombre fue tan amable, que no merecía que le vieran la cara.