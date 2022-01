Link HUB AC 1200

Contar con un buen internet en casa es algo más que necesario, ya sea si sigues en el Home Office o en clases a distancia. Sin embargo, tener cubiertas todas las áreas de tu casa puede ser algo complicado. Ya sea por el propio router que te otorga la empresa detrás de tu servicio de internet, o por el mismo diseño o tamaño que tenga el lugar donde habitas. Hoy revisamos una tecnología que ayuda a que cada rincón de tu hogar tenga internet.

Durante varias semanas probé el Link HUB AC1200 de TCL. Este es un pequeño repetidor de señal que se encarga de repetir la señal de Wi-Fi a través de un sistema de malla para cubrir todas las zonas a las que esta señal no llega de manera convencional. Esto lo realiza gracias a los dos pequeños hubs que vienen incluidos, y que logran cubrir hasta 260 metros cuadrados, lo cual es ideal para una casa.

Dentro de la caja podemos encontrar lo que son los dos repetidores de señal, los cuales son un par de cubos de color blanco, uno con detalles azul y el otro rosa, ambos en tono pastel. Estos están fabricados de plástico y son sumamente ligeros.

El diseño es bastante sencillo y por su tamaño puede pasar como una decoración más en casa. Junto a esto, encontramos sus respectivos cables de corriente, así como un cable ethernet que va al que será nuestro cubo principal.

Instalación

Ahora bien, la instalación de este gadget es sumamente sencilla. Primero tenemos que seleccionar uno de los dos bloques, para que se vuelva el principal y conectarlo a nuestro modem. Después, será cosa de hacer una conexión con una app que bajaremos en el smartphone para realizar la conexión y darle la bienvenida a nuestra red.

Aunque la instalación es sencilla y no requiere de más pasos, vale la pena revisar la aplicación para ver todas las demás opciones que nos entrega este dispositivo en cuestiones de red. Desde crear redes para nuestras visitas, o un control parental que permite administrar horarios de uso de ciertos sitios web o el tiempo que ciertos dispositivos pueden estar conectados a la red; hay una variedad de funciones que hay que revisar. Como tal, la aplicación es sencilla, aunque tiene opciones para los conocedores de las redes.

Capacidades

Las pruebas se realizaron en un departamento de 70 metros cuadrados, donde, a pesar de que es un espacio corto, la distancia del modem a la habitación principal es lo suficiente para que a veces la llegada de la señal se entorpezca. Hay que recordar que la función que cumple este dispositivo es la de ayudar a que la señal Wi-Fi llegue a puntos ciegos, o lugares que el mismo diseño o materiales detienen.

Las pruebas resultaron contundentes, haciendo que la conexión se mantuviera estable. Sin embargo, aquí es donde inicialmente me encontré con un problema. A pesar de que la conexión era constante, la velocidad de descarga se había visto reducida. Esto no solamente en la habitación, sino en general, algo que técnicamente no es lo que debería de ocurrir. Es aquí donde revisar la aplicación y mover los ajustes más allá de lo que el fabricante nos pone por default ayudó a que todo fuera mejor.

Dentro de los estándares de conexión inalámbrica con los que es compatible el TCL Link HUB AC 1200 está la 802.11 ac/n/a de 5GHz y la 802.11 b/g/n de 2.4 GHz, cada una ofreciendo hasta 867 Mbps y 300Mbps, respectivamente.