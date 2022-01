Hombre dona riñón a suegra; novia lo termina y se casa con otro

Te han preguntado alguna vez, ¿qué estás dispuesto hacer por amor? en muchas ocasiones somos capaces de hacer ‘lo inimaginable’,como un hombre que donó su riñón a su suegra sin pensar que su novia lo terminaría abandonando por alguien más.

Se trata de Uziel Martínez, un usuario de TikTok que decidió compartir su experiencia de como una noble y gran causa, terminó dando un giro inesperado en un momento muy circunstancial de su vida.

TE RECOMENDAMOS: Empleado de tienda de autoservicio guarda comida en envase de crema y lo vende por error

El también profesor de Baja California se unió a la tendencia que ha expuesto las desastrosas historias de amor al ritmo del tema "Favorite Crime", de Olivia Rodrigo, al publicar un vídeo con una fotografía de él acostado en una cama, acompañada del mensaje: "Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes...".

La historia inició cuando su suegra se encontraba atravesando por un momento delicado de salud, y él, por amor a su novia decidió realizar el procedimiento quirúrgico, y que todo lograra ser un completo éxito. Pero la mujer, quien en su momento era su pareja sentimental, tomó la decisión de abandonarlo y casarse con otro hombre que sería para ella la persona ideal.

La historia se hizo viral y muchas personas no dudaron en comentar; algunos criticándolo por el gesto que tuvo con la señora, y otros lo halagaron con comentarios como: "Quite esa cara compa, ella perdió un gran compañero... siga adelante va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore".

Más tarde, el usuario se dio a la tarea de responder a los que le mandaron mensajes de apoyo y aliento: "De hecho yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos; no somos amigos, pero tampoco nos odiamos, yo sólo lo hizo por TikTok no creí que se fuera a salir esto de control".

TE PODRÍA INTERESAR: Joven invita a su novia a cenar y lo terminan por ofrecerle sándwiches

Además, un punto importante es que Uziel aseguró en otro vídeo que se encontraba en buen estado de salud, tanto física como emocional, y con una carcajada respondió a un usuario quien le pidió no hacerlo de nuevo: "Nada más tenemos dos riñones y si ya di uno nada más me queda otro para mí, así que... no se puede lo siento".