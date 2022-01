Mujer le da gran lección a vecino que le dijo que su casa era “fea” y “de pobres”

Uno de los valores que más debería tomar en cuenta el ser humano es el de la humildad, ya que la persona que tiene la capacidad de reconocer sus defectos y sus errores siempre tendrá más posibilidades de desarrollar empatía hacía los demás.

Y una prueba de humildad y de imaginación es la historia de una mujer que se hizo viral luego de ser criticada por un vecino porque su casa era “fea” y “de pobres”.

Esta es la historia de Eurides Santos Silva, de 49 años, una persona que lo tiene todo pese a vivir en un hogar humilde del barrio Jardim Aero Ranch en Campo Grande, Brasil, y que aún con sus limitantes, dio una gran lección a las criticas que recibió por parte de uno de sus vecinos.

Su casa quedó hermosa / Internet

De acuerdo con el medio local Campo Grande News, la mujer fue discriminada por un vecino que la trató de humillar diciéndole que su casa estaba “fea” y “era de pobres”.

Por un momento Eurides se desanimó con aquel comentario, pero luego tomó fuerza y una gran idea que la hizo sentir muy bien: echó a volar su imaginación y pintó y decoró su casa con flores, colores y materiales reciclados con la finalidad de embellecerla y darle un toque muy lindo y único.

Eurides no sólo pintó la fachada de casa con flores, también lo hizo por dentro para darle un toque muy alegre. "Me dijeron que mi casa era de pobres, una casa fea. Después de que fui humillada, estaba muy triste, entré en depresión. Empecé a pintar para que la casa no se viera fea", dijo al medio local.