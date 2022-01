Adele estrena video de su nuevo sencillo “Oh My God”

Adele no nos deja de sorprender, pues desde que lanzó su sencillo “Easy On Me” la conversación en torno a ella no cesa.

Por si fuera poco con lo anterior, la cantante causó revuelo en las redes sociales una vez más al anunciar otro de sus nuevos sencillos, el cual lleva por titulo “Oh My God” y que forma parte de su último álbum 30.

También puedes leer: Beyoncé, Harry Styles y los artistas que te hacen correr más rápido: estudio

El clip reúne a Adele con el director de video Sam Brown, el mismo que dirigió su video de 2010 para "Rolling In The Deep". La energía y el movimiento del video subrayan el tono rápido y sensual de la canción cuando Adele afirma: "Sé que está mal, pero quiero divertirme".

El cuarto y más reciente álbum de estudio de Adele, 30, sigue dominando las listas de éxitos de todo el mundo y está oficialmente certificado 3x Platino en los EE. UU. y 2x Platino en el Reino Unido, Irlanda, Francia y Corea.

Quizá te interese: Adele ayuda a fan a proponerle matrimonio a su novia, en pleno concierto

Lanzado el pasado noviembre, 30 es el álbum más vendido de 2021 y en los EE. UU. ha sido el número 1 en la lista de ventas de álbumes principales de Billboard durante 7 semanas. En México, tanto el CD como el vinil están en el #1 de ventas en tiendas físicas.

Cabe destacar que 30 es el álbum más vendido de 2021 y el único que vendió más de un millón de copias en ventas puras de álbumes. El sencillo principal del álbum, "Easy On Me" es un éxito mundial y ha ocupado la posición número 1 en la lista Hot 100 de Billboard durante 8 semanas.

El tema, actualmente Oro en México, es la canción número 1 en la radio Top 40 de EE. UU. por sexta semana, superando el mejor récord anterior de Adele con "Rolling In The Deep" en 5 semanas en 2011. Tras su lanzamiento, "Easy On Me" fue la más pista agregada a la radio de EE. UU. y la pista más reproducida en una sola semana.

Te recomendamos: Adele podría enfrentar multa por "tirar basura" en su videoclip "Easy on me"

Adele dará inicio a su residencia previamente anunciada en Las Vegas, WEEKENDS WITH ADELE, el 21 de enero de 2022 en “The Colosseum of Caesars Palace Hotel”.