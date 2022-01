VoltEdge TX50, un headet que busca ser bueno, bonito y barato

El audio a la hora de jugar es parte importante del juego, en especial cuando se trata de una experiencia que busca adentrar al jugador o ser partícipe de una experiencia en línea. Encontrar un headset que balancee lo bueno, bonito y barato, pero que ofrezca un audio que no nos haga sentir alejados de la acción es una tarea complicada. En esta ocasión hacemos una revisión a los VoltEdge TX50, unos auriculares cableados pensados para consolas que dan un paso adelante para ser considerados por los jugadores.

Comenzando por el diseño de su caja, los TX50 presentan un diseño enfocado para los jugadores de Xbox o PlayStation, utilizando una combinación de color negro con tonos en verde o azul, según sea la consola de preferencia. El diseño es muy estilizado, mostrando una combinación de rectas y curvas. Los audífonos, aunque grandes -realmente son grandes- son bastante ligeros, y muestran gran rigidez a pesar de ser fabricados completamente de plástico. A diferencia de su hermano inalámbrico enfocado en el PlayStation 4, el TX70, aquí nos encontramos con un cable que nos sirve para conectar el jack de 3.5 mm al control de la consola. Es en este cable donde encontramos un clip para colocarlo en alguna parte de nuestra prenda, una rueda para ajustar el volumen y el siempre necesario switch para silenciar nuestro micrófono. De igual manera, en el auricular izquierdo nos encontramos con un micrófono con una base flexible, pudiendo ajustar de la mejor forma que nos acomode, pudiendo acercar, alejar o torcer sin problema alguno.

La diadema puede ser algo tosca, y aunque cuenta con un buen colchón, el ajuste si deja algo que desear. Los auriculares cubren bien las orejas aunque claramente no está pensado para cancelar el ruido alrededor del usuario, aunque sí se puede agradecer que ofrece un espacio aceptable para todo tamaño de orejas. Dentro de la caja, además de los audífonos, encontraremos un breve instructivo.

Conexión

A pesar de que el TX-50 se vende como un headset de gaming enfocado a una consola en especial, su jack de 3.5 mm le permite conectarse a cualquier entrada de este tipo y funcionar sin problema alguno. Ya sea el control del Xbox, del PlayStation 4, la laptop o el celular, estos audífonos funcionan sin problema alguno. El cable es lo suficientemente largo por si quieres usarlo como diadema en alguna llamada que quieras hacer dentro de casa.

Audio

No podemos hablar de unos audífonos sin hacer una mención importante sobre el audio, y es aquí donde el TX50 puede llegar a dividir opiniones. Aunque el sonido no es malo, si es de esos que le da mayor peso a los bajos, por lo que otros rangos se sienten ahogados, e incluso ya alcanzando cierto volumen se empieza a distorsionar. Al no tener opciones para hacer ajustes, si llega a tener momentos en que el audio no podría sonar tan bien como uno quisiera, haciendo que la experiencia auditiva no sea tan deseable. Sin embargo, si lo que buscas no es una experiencia de audio perfecta, estos audífonos hacen un gran trabajo, cumpliendo su cometido de forma regular.

Micrófono En cuanto al micrófono, este es destacable por su flexibilidad. Como bien mencioné en el apartado de diseño, el audífono tiene una gran oportunidad de colocarse en la posición que uno quiera o considere que es la mejor para que el sonido de su voz sea llevada a los demás jugadores. En cuestión de audio, este toma bien las ondas de la voz, aunque tampoco es de una calidad sonora excelsa como si se utilizara un micrófono profesional. Conclusión Los VoltEdge TX50 son un headset que pueden ser una gran opción si son los primeros audífonos que utilizas para adentrarte en el mundo del gaming. Es importante subrayar que estos son unos audífonos básicos pero cumplidores, por lo que si ya has experimentado con auriculares que presentan audio en 7.1 canales, u otras opciones más profesionales, tal vez esto se sienta como un paso hacia atrás. Calificación: 6.5 Por Gabriel Huerta Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VoltEdge (@voltedge.mx)