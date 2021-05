TX70 Wireless, unos audífonos con buen audio que se quedan a medias

La elección de un buen gadget llega a ser una decisión importante, en especial con los dispositivos que uno usa para jugar. Y en estos días de distancia, elegir un buen headset puede tener un doble uso, tanto para estar en contacto con equipos de trabajo, como de juego. En esta ocasión hacemos una revisión a los Voltedge TX70 Wireless, unos audífonos inalámbricos versátiles de gama de entrada, pero con algunos problemas.

Diseño

Desde la caja, el TX70 se ve como un producto pensado para gamers, con un diseño estilizado con líneas rectas marcadas. Estos audífonos son ligeros y están fabricados completamente de plástico. Mientras que el auricular derecho está completamente vacío, es en el izquierdo donde encontramos tanto los botones de encendido, volumen y ecualizador, la entrada para el cargador y un jack de 3.5mm, así como el micrófono retráctil. Para rematar el diseño gamer, a los lados se encuentra una luz led azul muy ligera que indica si el producto está encendido y apagado.

En la diadema tiene un buen colchón para que descanse sobre la cabeza del usuario, y en la parte de los auriculares, aunque no está tan acolchonado, funciona adecuadamente para cubrir las orejas. Sin embargo, el diseño cuadricular de los audífonos tiende a no cubrir del todo la oreja, por lo que no esperes un audio completamente aislado. Eso sí, si tienes orejas grandes, puede ser algo molesto. En la caja encontramos junto con los audífonos un cable USB mini para carga, un cable de audio por si necesitaras una conexión directa y su transmisor USB inalámbrico.