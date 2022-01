John Krasinski podría interpretar a Mr. Fantastic en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cada vez estamos más cerca del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, y mientras este llega, ya somos testigos de algunas filtraciones que nos dan una idea de lo que veremos, y parece que John Krasinski está más que involucrado.

El sueño de muchos seguidores podría hacerse realidad tras filtrarse que el actor se prepara para aparecer en la película como Reed Richards conocido como Mr Fantastic, papel que los fans han presionado para que sea elegido.

TE RECOMENDAMOS: Revelan el primer tráiler de ‘Doctor Strange en el Multiverso de la locura’

Imagen / Mike Coppola / Getty Images

Según la plataforma The Illuminerdi, el actor de The Office y Jack Ryan aparecerá en uno de los cameos es como Mr Fantastic. Y es que Krasinski ha sido uno de los favoritos de los fans para el papel desde que hace unos años, después de que Marvel Comics presentara una versión barbuda del personaje.

Tanto es el parecido de John con el personaje que, incluso ha habido varias peticiones y fan art del actor vestido como Mr. Fantástico, pero aún no hay nada oficial por parte de Marvel, así que tendremos que esperar.

Los rumores son cada vez más fuertes, pues se dice que tambíen su esposa, Emily Blunt había sido contratada para interpretar a la Mujer Invisible, y aunque la actriz lo ha negado, ya no podemos creerle, sobre todo después de que Andrew Garfield negó vehementemente y en repetidas ocasiones formar parte de No Way Home durante dos años antes de acabar apareciendo en ella.

¿Quién es Mr. Fantastico?

En los cómics, Reed Richards es el líder de los Cuatro Fantásticos, formado por él mismo, su esposa Sue Storm alias la Mujer Invisible, su cuñado Johnny Storm alias la Antorcha Humana, y Ben Grimm alias la Cosa. El personaje ya ha aparecido en pantalla en dos franquicias distintas de los Cuatro Fantásticos.

TE PODRÍA INTERESAR: Andrew Garfield podría regresar para completar su trilogía como Spider-Man

Su aparición podría estar más cerca que nunca, pues Doctor Strange in the Multiverse of Madness forma parte de la Fase 4 del MCU y Doctor Strange tendrá que lidiar con la fractura del multiverso que su hechizo causó en No Way Home, y con el multiverso presente, se informó de que la película contaría con cameos de varios actores que interpretan diferentes versiones de personajes populares de Marvel.