Andrew Garfield podría regresar para completar su trilogía como Spider-Man

Andrew Garfield fue unos de los actores más perseguidos en los últimos meses debido a la incógnita de si participaría o no en Spider-Man: No Way Home, y tras una semana de su estreno, fuertes rumores han comenzado a correr sobre el actor interpretando una vez más al hombre araña, para una tercera entrega.

Muchos fans se sintieron decepcionados cuando Garfield no consiguió una tercera película en solitario de The Amazing Spider-Man, pero el actor se ha ganado su regresar al MCU.

Según información otorgada por Daniel Richtman, gran conocedor de la industria y quien siempre tiene buena información sobre futuras producciones de Marvel, confesó que "escuchó" que Andrew Garfield "podría volver" tras las afirmaciones iniciales de filtradores de Twitter como "MyTimeToShineHello" de que el actor "podría volver para múltiples proyectos" bajo la bandera de Marvel-Sony. Estos rumores coinciden con una campaña en la que millones de fans pretenden que Sony Pictures retome el proyecto de The Amazing Spider-Man 3, para darle un adecuado cierre a la trilogía de Andrew. Asi mismo se rumora sobre el posible regreso de Tobey Maguire, que mostraría una versión mucho más madura del héroe. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrew Garfield (@andrew_garfield83) En cuanto a dónde podrían aparecer Garfield y Maguire, hay unos cuantos proyectos de Marvel que podrían tener sentido. Iniciando con la escena post-créditos de No Way Home allanó oficialmente el camino para un cross-over entre Venom y Spider-Man. También Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dónde reportan que se optó por la inclusión de algunos conocidos personajes, por lo que podría ser una posibilidad. Y la última opción sería Secret Wars, proyecto que Marvel viene anticipando como su gran "proyecto secreto" que promete alcanzar la magnitud de Avengers: Infinty War y Avengers: Endgame, y cuya historia gira en torno a Beyonder, una entidad cósmica que secuestra a un gran número de héroes y villanos y los enfrenta en un planeta artificial llamado Battleworld. Imagen / Marvel Esta trama incluye gran cantidad de personajes como Capitán América, Iron Man, Hawkeye, She-Hulk, Thor, Los 4 Fantásticos, los X-Men, Spider-Man, Spider-Woman y muchos más. Y villanos como: Doctor Doom, Dr. Octopus, Encantadora, Kang el Conquistador, Klaw, Lagarto, Ultron, entre otros. Habrá que esperar para confirmar su participación, pues nunca hay que decir nunca con Marvel.