Ignacio López Tarso interrumpe entrevista para "halagar" piernas de Legarreta

Ignacio López Tarso se encontraba dando una entrevista para el programa Hoy y mientras hablaba de su trayectoria y lo difícil que ha sido perder a tanta gente importante durante la pandemia, el actor cambió de tema para halagar las piernas de Andrea Legarreta.

Fue a través de una videollamada que Galilea Montijo y Andrea Legarreta hablaban con Ignacio López Tarso sobre su cumpleaños número 97 y lo que ha logrado en su carrera como actor durante todos estos años. Pero fue cuando comenzaron a hablar de lo difícil que ha sido esta temporada por el COVID-19 y la gente que ha perdido la vida por la misma razón. De un momento a otro, López Tarso interrumpió para hablar de las piernas de Andrea Legarreta.

"Ha muerto mucha gente y mucha gente muy importante y muy valiosa, es una pena, es una lástima, qué bonitas piernas...", dijo López Tarso mientras Galilea Montijo, Andrea Legarreta y él mismo comenzaron a reírse.

"Andrea Legarreta, lo distraes", decía entre risas Galilea Montijo. Por su parte, Legarreta se mostraba un poco avergonzada y le decía lo mucho que lo admiraba.

"No puede evitarse ese comentario, por favor", decía aún riendo. Posteriormente cambiaron el tema a cómo es que el actor enfrentaba el trabajar con mujeres hermosas en escena y cómo no se enamoraba de todas ellas. "¿Se llegó a enamorar de alguna de ellas?", decía Legarreta. "De todas, me enamoraba de todas, temporalmente mientras duraba la temporada de teatro, durante la película".

López Tarso confesó que al trabajar con María Félix en ocho películas, se enamoró tanto que la invitó al teatro pero ella no quiso. Sin embargo, Dolores del Río sí aceptó la invitación. "Yo estaba realmente enamorado de Dolores del Río, no sabes qué mujer más hermosa, finísima, culta, educada, maravillosa", continuaba halagándola.

La mayoría de los comentarios tomaron a tono de broma el comentario de López Tarso. Por otra parte, otros consideraron que fue una falta de respeto tanto halagar las piernas de Legarreta como otras anécdotas que contó sobre sus compañeras actrices.