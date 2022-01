Yalitza Aparicio responde a críticas de Super Holly por su inglés

Yalitza Aparicio nos ha demostrado que tras el éxito de la película "Roma", la actriz sigue trabajando en distintos proyectos. Uno de los últimos, le trajo algunas reacciones por su pronunciación en inglés. Ahora, la actriz se defiende de esas declaraciones.

Hace unos días, la youtuber Superholly compartió un video titulado "Analizando el inglés de Yalitza Aparicio". Ahí, habló de cómo muchos de sus seguidores le enviaron una nota de internet donde aplaudía "el inglés perfecto" de Yalitza, por lo que le causó mucha curiosidad verlo y poder grabar su reacción.

Sin embargo, Superholly descubrió en el cortometraje "Daughters of witches", donde Yalitza Aparicio sale hablando inglés, que en realidad hablaba muy poco el otro idioma y su pronunciación, a diferencia de lo que decía la nota, no era perfecta.

"Definitivamente aquí suena como alguien que está leyendo en inglés pronunciando en español, ¡ojo! No le quito el mérito, pero creo que mis expectativas estaban en otro lado", dijo Superholly quien buscó otros videos para ver si en alguna entrevista o evento, hablaba más inglés y así poder analizar su pronunciación.

El video llegó también a oídos de Yalitza Aparicio y fue a través de su canal de Youtube, que respondió al análisis de Superholly, asegurando que había una razón principal por la que su pronunciación no era como de un nativo del idioma, independientemente de aclarar que no sabe inglés y que sigue trabajando en ello.

"La intención es exactamente esa. Es una chica mexicana que tuvo que irse a EU, y justo recuerdo que cuando estábamos checando sobre que acento tenía que tener, qué tono. Algo que mencionaba mucho la directora era justo que se tenía que notar que no era de allá, que no es nativa, y como muchas personas que llegan a EU y aprenden este idioma, les cuesta un poco con la pronunciación", dijo Yalitza Aparicio.

Así mismo, confesó que aprender el idioma ha sido muy difícil para ella pues se considera una persona tímida y al expresarse en otro idioma, le cuesta mucho más pues no se considera una persona muy sociable.

"Es muy complicado porque cuando tú no eres muy sociable, no hablas demasiado, te cuesta trabajo cruzar palabras y tratar de expresar lo que sientes o piensas. La verdad sí es muy complicado y todavía que te pongan cámara, público y todo lo que había en ese momento, sí te pone más nerviosa... Me pongo a ver estos videos y no sé cómo le hice".

A pesar de los comentarios entre ambas, tanto Yalitza Aparicio como Superholly demostraron que no existe rivalidad entre ellas y que se toman los comentarios con madurez y sin atacar a la otra.