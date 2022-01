Así reaccionó Robert Downey Jr la primera vez que vio a Chris Hemsworth

Uno nunca hubiera imaginado que los actores que dan vida a Los Vengadores podrían haber tenido ciertas reacciones cuando se conocieron, y una que llamó mucho la atención al elenco fue la primera impresión entre Robert Downey Jr y Chris Hemsworth.

Fue Jeremy Renner, quien interpretar a Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico de Marvel, el encargado de contar cómo fue la primera vez como fue el encuentro entre los superhéroes.

“Si alguna vez has practicado algún deporte, era como unirse a un nuevo equipo. Conocía a Robert Downey Jr. y a Scarlett Johansson, pero no conocía a Chris Hemsworth. Es increíble, pero no lo sabíamos, ¿verdad? El primer día, estamos todos esperando con nuestros disfraces. Parece que es Halloween. Estamos emocionados, pero a la vez nos sentimos ridículos”, comenzó Jeremy.

Pero lo que más llamó la atención fue la anécdota sobre el el primer encuentro entre ambos actores, y sin duda Robert tuvo una reacción digan de su personaje, cuando pensó que su su coprotagonista australiano era demasiado alto y guapo y sugirió romperle las piernas.

Downey decía: 'Tenemos que romperle la rodilla. Tenemos que eliminarlo. Este tipo es demasiado guapo. Es demasiado alto, es demasiado encantador, que le den a este tipo'", confesó un divertido Renner. Claro que está que Downey estaba bromeando, pues él y Hemsworth se llevan increíblemente bien. Sin embargo, no deja de ser una historia divertida, pues el actor es conocido por su humor atrevido. Aunque las grandes escenas de acción son divertidas de ver, las bromas entre los miembros del equipo original fueron lo que hizo que la película fuera tan divertida de ver. Los seis actores fundadores del MCU se gustaron inmediatamente, motivo que también ayudó que tuvieran una gran química como grupo.