Filtran posible aparición de Tom Cruise, Hugh Jackman y Tobey Maguire en Doctor Strange 2

Desde el estreno de Spider-Man No Way Home y la llegada del multiverso, muchos son los rumores que rodean la próxima cinta de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" y uno que suena bastante fuerte es la aparición de Tom Cruise, Hugh Jackman y Tobey Maguire en el film.

El rumor sobre la aparición de estos actores ha incrementado gracias a que una cuenta de Twitter filtró toda la trama de esta nueva película del hechicero supremo, dejando ver la actuación de superhéroes que muchos no imaginaba ver.

Según el guion filtrado por la usuaria @LEAA113_, el film comienza con un sueño en el que Doctor Strange y Wong están siendo perseguidos y terminan asesinados por una fuerza invisible. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York es atacada por una criatura llamada Gargantos, introduciendo al personaje de 'América Chavez', quien ha estado viajando en busca de ayuda ya que su mundo se ha vuelto inestable debido a que demonios la persiguen.

Dr. Strange acude a Wanda Maximoff, lconvirtiendose en la villana principal, asesiando a Mordo, personaje que vimos en ‘Dr. Strange’. Wanda logrando capturar a Wong pero Strange y América escapan accidentalmente a otro universo.

¿Tom Cruise, Hugh Jackman y Tobey Maguire?

En el universo al que deciden escapar, Strange se reencuentra a Iron Man y con Capitán América, que es presentado como el Presidente Rogers, pero lo que más sorprende es que la nueva versión de Tony Stark estaría interpretado por Tom Cruise, quien fue considerado para interpretar a Iron Man, pero al final el papel se quedó con Robert Downey Jr.

También menciona la aparición de nuevas variantes de la trilogía de los X-Men, donde podríamos ver el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto, Halle Berry como Tormenta y James Marsden como Cíclope.

Además, Strange reunirá a diferentes variantes para pelear contra demonios liberados por Wanda, por lo que podríamos volver a ver al Peter Parker de Tobey Maguire, a Ryan Reynolds repitiendo como Deadpool y hasta Nicolas Cage como Johnny Blaze/Ghost Rider.

Así mismo veremos la aparición de Mr. Fantástico de Ioan Grffand, una variante de capitana Marvel, el Bruce Banner de Eric Bana y Robert Downey Jr para interpretar una versión alternativa de Iron Man.

Para cerrar con broche de oro, se habla de dos escenas post-créditos. Y es que, tras los spoilers publicados se ha empezado a considerar que esta película podría convertirse en la película más ambiciosa de todo el MCU.