Willem Dafoe quiere interpretar a Joker junto a Joaquin Phoenix

Parece que a Willem Dafoe le gusta mucho interpretar personajes villanos, y es que tras revivir al Duende Verde en Spider-Man: No Way Home, el actor ha expresado su deseo por interpretar a otro malvado personaje: Joker.

En una reciente entrevista, el actor confesó que le fascinó el Joker de Joaquin Phoenix y se ha propuesto compartir pantalla con él con una idea muy clara sobre qué personaje le gustaría interpretar.

TE RECOMENDAMOS: Leslie Grace presenta la primera imagen oficial de Batgirl

Imagen / Vera Anderson / Getty Images

"Hay algo interesante sobre si hubiera un impostor del Joker. Así que sería posible no tener a dos Joker en duelo, sino alguien que dice ser el Joker que no es el Joker. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, particularmente si tienes al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tienes a alguien que estaba imitando o copiando lo que hacía. Fantaseaba con eso. Pero aparte de eso, no voy a hablar con nadie (al respecto), tú eres el primero”, aseguró entusiasmado.

Ante tal declaración, le cuestionaron sobre si le gustaba interpretar a villanos tras su participación en Spider-Man, a lo que Willem confesó que si.

"No sé qué es eso. Yo hago de tonto. Haces de personajes. Podría decir, Oh sí, es divertido interpretar a los villanos porque consigues hacer cosas que no puedes hacer en la vida, o es divertido jugar con tu lado oscuro. Pero no lo sé. No pienso en esas cosas", aseguró el actor.

Desde su aparición como el Duende Verde en la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, se consideró que Dafoe sería un Joker perfecto, pues sus rasgos faciales que encajarían perfectamente con el gran enemigo de Batman.

TE PODRÍA INTERESAR: Andrew Garfield sorprende al lucir como el nuevo Joker y los fans enloquecen

Si realmente hacen Joker 2, sería todo un seceso que Willem Dafoe estuviera haciéndose pasar por un impostor siguiendo el legado de Arthur Fleck, y la idea no está tan descabellada, sobre todos después de las declaraciones de Joaquin Phoenix dónde reveló que él está abierto a volver al personaje ya que "hay algunas cosas que podríamos hacer con este tipo y podríamos [explorar] más".