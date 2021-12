Andrew Garfield sorprende al lucir como el nuevo Joker y los fans enloquecen

Andrew Garfield se ha convertido en uno de los actores favoritos de muchos, y aunque muchos aún no superar el hecho de que probablemente no vuelva a meterse en la piel de Spiderman, sus fans ya desean que se una al mundo de los villanos como en nuevo Joker.

Los fans están tan aferrados a verlo de nuevo en la pantalla que han lazado la propuesta para que Garfield forme parte de DC Comics, tanto que incluso han comenzado a circular varios fanarts que muestran el aspecto que tendría el actor en el maquillaje del villano de Gotham.

Imagen / Amanda Edwards/Getty Images; DC Cómics

Pero, ¿de donde surgió esta idea?. Fue gracias a un vídeo de la revista GQ, donde el actor se dispuso a responder toda clase de preguntas, y un comentario en especial llamó la atención de Andrew: “considero que no era una mala idea postularte como el siguiente Joker y aparezca junto a Robert Pattinson”.

Ante esto, el actor aprovechó el momento para aclarar si alguna vez le gustaría interpretar al : “No, de ninguna manera. No me acercaría. Es muy dulce de tu parte pensar que es posible, pero no creo que pueda hacerlo nunca por lo que hizo Heath Ledger, lo que hizo Jack Nicholson y por supuesto, Joaquin Phoenix hizo su propia genialidad”, respondió.

La respuesta de Andrew no dejó que los fans se desanimaran, y un fanart animado del usuario de Instagram @g_reenzo mostró lo irreconocible que luce Garfield como el Joker para la posible secuela de The batman.

Ya quedó claro que, por más que reciba una llamada de DC, Andrew no aceptaría convertirse en el nuevo Joker, pues sabe cuáles son sus capacidades actorales, pero prefiere no arriesgarse con un papel tan icónico que ha marcado la carrera de otros intérpretes.