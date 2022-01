"No se habla de Bruno", se convierte en el mayor éxito de Disney desde 1995

'Encanto' la última película de animación de Disney sigue llenándose de buenas noticias, pues tras recibir el Globo de Oro a la Mejor Película de Animación, ahora la banda sonora ha entrado en el número 1 de la lista Billboard, por delante de Adele.

Compuestas por Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco, el soundtrack de la película han ido escalando poco a poco en las listas de éxitos desde su estreno, pero fue hasta su llegada a la plataforma Disney+ que su éxito se disparó.

Ambos músicos han compuesto las ocho canciones de la película, tanto en español, como en su versión en inglés, combinando ritmos tradicionales y populares de la cultura colombiana como la salsa, el vallenato y la cumbia.

Pero su éxito individual, "No se habla de Bruno" se ha colado en el cuarto puesto del Billboard Hot 100, saltando 45 posiciones, además de ser el single más reproducido en Spotify y el que más furor ha causado en TikTok.

Además, el single ha alcanzado un puesto que hasta ahora solo habían conseguido "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John para la película de "El Rey León" de 1994, y "Colors of the Wind", de Vanessa Williams y perteneciente a "Pocahontas" de 1995.

Así mismo, superó a "Let It Go", de la película "Frozen", que llegó al número 5 en abril de 2014 y ganó el Óscar a la mejor canción original.

Hay que recordar que el Billboard Hot 100 clasifica los álbumes más populares basándose en el consumo de varias métricas como las copias vendidas tanto física como digitalmente, así como las escuchas en servicios de suscripción o soporte publicitario.

¿De que trata “Encanto”?

“Encanto”está basada en el realismo mágico de Colombia y narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y cuyos miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.

"Encanto" se ha convertido en uno de los mayores éxitos animados de taquilla durante la pandemia, recaudando 93,1 millones de dólares en Estados Unidos y 222,6 millones a nivel mundial.