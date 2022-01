Pide matrimonio con caja de milanesas y papas fritas; su historia conquista Internet

La creatividad a la hora de pedir matrimonio es cada vez mayor, y el momento en que una persona realiza la propuesta puede ser uno de los más emocionantes de la vida en pareja, tal es el caso de una joven que pidió a su novia que se casara con él de una forma bastante peculiar: con una caja de milanesas y papas fritas.

Se trata de Nahuel Pedemonte y Lourdes, una pareja de Buenos Aires, Argentina que se volvió noticia a través de redes sociales donde se dio a conocer el tierno momento en dónde el chico compartió las imágenes de la singular propuesta de matrimonio que le hizo a su novia.

Pero la creativa pedida de mano tiene una historia muy emotiva detrás, pues según cuenta Nahuel, sufrió una grave lesión en la cabeza tras ser impactado ahí por una bala, después de eso requirió muchos cuidados, mismo que fue su novia quien se los brindó, y tras varios meses de recuperación, él decidió proponerle matrimonio.

La singular pedida tuvo como protagonistas un anillo, unas milanesas y unas papas fritas, en dónde escribió la frase que muchos desean escuchas: “¿Te quieres casar conmigo?”.

“Fue un pilar importantísimo para mí. No me va a alcanzar la vida para agradecerle. Yo sé que voy a estar con kinesiología durante mucho tiempo, pero la verdad es que ando bien. Hago flexiones, me arrodillo. Gané mucha independencia con los brazos. Me ayudan para bañarme y cambiarme”, dijo el joven al un medio argentino.

